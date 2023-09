Herrischried – Vor recht überschaubarem Publikum fand am Freitagabend die fünfte Veranstaltung der diesjährigen Reihe „concepts of doing“ statt. In seinem Konzept von Konzerten mit freier Improvisation, das jeweils den Auftritt eines Gastes zusammen mit Musikerinnen und Musikern aus der näheren Umgebung vorsieht, hatte Alexander Frangenheim diesmal die derzeit in Kopenhagen lebende Stimmkünstlerin Sarah Buchner eingeladen. Mit ihr zusammen improvisierten im Pfarrheim in Herrischried Andrea Neumann, Innenklavier, und Frangenheim selbst am Kontrabass. Eine absolut faszinierende Palette an Tönen, Geräuschen und Klängen steht Stimmkünstlerin Sarah Buchner zur Verfügung. Von surrenden Ostinati über wabernde Tremoli bis hin zu extrem lang gehaltenen glasklaren Orgelpunkten reicht diese Palette, aber auch von Knack- und Knallgeräuschen über Pfiffe und Schreie bis hin zu betörenden Melodien ist alles dabei.

Dieses spontane, stets agierende und zugleich reagierende Zusammenspiel macht ja im Grunde den Reiz der freien Improvisation aus, erfordert aber auch ein extrem hohes Maß an Konzentration und Einfühlungsvermögen. Beides war bei diesem Konzert ganz deutlich spürbar. So gaben im ersten Duo des Abends Sarah Buchner und Andrea Neumann einander abwechselnd sozusagen die Spielbälle in die Hand. Im Verlauf der Improvisation wechselte dann Andrea Neumann zur Fläche, Sarah Buchner zur rhythmischen, mit Pausen durchsetzten Komponente, wobei alles eher im Bereich des Geräuschhaften verblieb. Ganz anders bei dem Duo von Stimme und Kontrabass. Hier brachte Sarah Buchner eine melodische Klangfülle mit ein, die Alexander Frangenheim mit dem Einsatz des Bogens beantwortete.

Im anschließenden Trio kam dann dank des sensiblen Zusammenwirkens der drei Akteure eine in hohem Maße assoziative und affektgeladene Musiksprache zum Ausdruck. Ein stark rhythmisch geprägtes Trio als Zugabe entwickelte beinahe Tanzcharakter.