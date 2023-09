Herrischried – Die Gemeinde Herrischried hat im Rathaus ein neues Touristikzentrum eingerichtet. Dieses haben Bürgermeister Christian Dröse und die Mitarbeiterinnen aus dem Bereich Touristik und Fremdenverkehr offiziell eröffnet und vorgestellt. Für die Umgestaltung des bisher großen Verwaltungsbüros mit Empfangstresen in jetzt zwei getrennte Räume, hat die Gemeinde rund 18.000 Euro investiert. Die Baumaßnahme war notwendig geworden, weil man unbedingt Gemeindeanliegen von denen des Fremdenverkehrs trennen wollte. Das sei mit dem Splitting des Raumes erfolgreich umgesetzt worden, wie der Bürgermeister zufrieden feststellte.

Mit dem neuen Konzept wurde die Nähe zur Verwaltung gewahrt und gleichzeitig ein helles modernes Ambiente für die Besucher des Verkehrsbüros geschaffen. Auch das Mobiliar wurde angepasst: Ein weißer Zweitürenschrank und ein passendes offenes Regal bieten reichlich Platz für typische Geschenkartikel aus der Region. Modern gehaltene Schwarzwald- und Kuckucksuhren unterbrechen die schlichten, weißgetünchten Wände. Neben dem Eingang ist in einem neuen Prospektregal Informationsmaterial wie Broschüren, Wanderpläne und Prospekte auf mehreren Ebenen ansprechend und auffällig aufgereiht. Für persönliche Beratung sorgt das Tourist-Info-Team mit Edeltraud Banholzer, Helga Sandmann und Nicola Vonhof. Sie stehen in allen Belangen mit Rat und Tat zur Seite und geben Tipps zu Unterkünften und Restaurants, Ratschläge für Ausflüge, lokale Aktionen und empfehlen interessante Museumsbesuche. Auch die Digitalisierung hat in der wichtigen Anlaufstelle für Feriengäste und Einheimische Einzug gehalten. Auf einem Bildschirm kann zusätzlich ein größeres Einzugsgebiet auf Online-Karten präsentiert werden. Auch das Kassensystem wurde mit dem Rechnungsamt der Hauptverwaltung digital vernetzt. Um Heizkosten zu sparen, wurden energetische Maßnahmen ergriffen. Die Außenwände der Tourist-Info erhielten einen Vollwärmeschutz.