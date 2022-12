von Christiane Sahli

Die Übernahme des Freilichtmuseums Klausenhof durch die Gemeinde Herrischried im Frühjahr 2021 und die damit verbundene Neuausrichtung geht einher mit einer vermehrten Nutzung des Wagenschopfs für Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen und Trauungen. Für einige der bislang im Wagenschopf ausgestellten Exponate musste daher ein anderer Platz gefunden werden. Die Idee: Ein Anbau an den Wagenschopf.

Der Förderverein Klausenhof nahm die Sache in die Hand, Mittel aus der Leader-Kleinprojekteförderung der EU, mit der Vorhaben mit einem Umfang von maximal 20.000 Euro gefördert werden, wurden beantragt. Im Februar 2022 wurden dann Mittel in Höhe von rund 13.000 Euro bewilligt, der entsprechende Vertrag wurde Anfang März unterzeichnet. Den verbleibenden Eigenanteil von rund 7000 Euro trägt der Förderverein.

Spatenstich im April

Nach dem Spatenstich im April wurden die Arbeiten in Angriff genommen, Architekt Walter Freter zeichnete für die Planung verantwortlich, die Bauausführung übernahm die örtliche Zimmerei Leonhard Biehler.

Entstanden ist ein an einer Seite offener Anbau aus Holz mit einer Grundfläche von 25 Quadratmetern und einem abschließbaren kleinen Nebenraum für die Aufbewahrung von Geräten, in der Gestaltung abgestimmt auf die anderen Gebäude des Museums. Dies erklärte Bürgermeister Christian Dröse bei der offiziellen Inbetriebnahme in Anwesenheit von Kerstin Bolz (Leader-Geschäftsstelle), Helmut Eckert (Vorsitzender des Fördervereins) und Klausenhofbetreuerin Britta Kaiser. Wie auch das Dach der Säge wurde für das Dach des Anbaus eine Blecheindeckung gewählt, eine Deckung mit Ziegeln sei angesichts der geringen Dachneigung nicht möglich gewesen, so der Rathauschef. Vonseiten des Denkmalamts habe es dagegen keine Einwände gegeben.

Toll, dass auf diese Weise das Museumskonzept erweitert und im Innenraum des Wagenschopfes Platz für Veranstaltungen geschaffen wurde, sagte Kerstin Bolz. Vonseiten der mit der Entscheidung befassten Leader-Aktiongruppe mit ihren 30 bis 40 Mitgliedern aus dem gesamten Leader-Gebiet habe es keine Einwände gegen die Förderung dieses Projektes gegeben.