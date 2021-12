von Charlotte Fröse

Auch im zweiten Corona-Jahr hat die Pandemie viele Projekte in Herrischried durchkreuzt. Es war ein Jahr voller Ungewissheiten und Absagen. Hallenbad und Eishalle mussten immer wieder geschlossen bleiben, Schüler mussten zeitweise ins Homeschooling. Viele Corona-Fälle, vor allem in den Altenheimen, wurden registriert. Es wurden aber auch Impfaktionen für Herrischrieder organisiert und eine Teststation eingerichtet. Immer wieder mussten kulturelle Veranstaltungen, Volksfeste und sportliche Ereignisse abgesagt werden. Dennoch fanden einige Freizeitaktivitäten statt, wenn auch in teilweise etwas anderer Form.

Annekatrin Mickel rückte in den Gemeinderat nach. | Bild: Charlotte Fröse

Wintersport: Schon zu Beginn des Jahres sorgte viel Schnee für zahlreiche Besucher im Winterfreizeitort Herrischried. Wegen den Corona-Regeln mussten die meisten Freizeitangebote jedoch geschlossen bleiben. Auf großes Interesse stieß die Aktion der Herrischrieder Skilift GmbH, die Anlage stundenweise an einzelne Haushalte zu vermieten. Einen wahren Ansturm gab es auch auf die Schlittenhänge und auf die Langlauf-Loipen des Hotzenwalds. Letztere wurden jedoch teilweise Opfer der enormen Ausflügler-Massen, die den Loipen stark zusetzten und dem Loipenverein Hotzenwald viel Arbeit, aber auch eine nie dagewesene Fülle von Gästen mit einer hohen Spendenbereitschaft bescherten.

Walter Freter ist der neue Vorsitzende des Ski-Clubs Hotzenwald. | Bild: Charlotte Fröse

Gemeinschaftsschule: Der Bau der Gemeinschaftsschule Hotzenwald ist auf der Zielgeraden. Allerdings fehlen als wichtiger Bestandteil für die Inbetriebnahme, die noch im 2021 erfolgen sollte, die Brandschutztüren. Erst im ersten Quartal 2022 können sich die Türen der Gemeinschaftsschule Hotzenwald voraussichtlich für die Schüler öffnen.

Die Gemeinschaftsschule Hotzenwald kann erst im neuen Jahr bezogen werden. Im Bild Bürgermeister Christian Dröse. | Bild: Charlotte Fröse

Glasfaser: Mit einem symbolischen Spatenstich startete am 29. April der Breitbandausbau in der Gemeinde. Bis 2025 könnte es dauern, bis alle Herrischrieder Haushalte am Glasfasernetz angeschlossen sind. Die Gemeinde schafft im Bereich „Ackern V“ die Voraussetzungen für ein Neubaugebiet und damit Raum für weitere Wohnhäuser. Auf den Weg gebracht wurden auch die Voraussetzungen für das Gewerbegebiet „Rütteweidling“.

Der Autor Hans Mehlin verfasste die Familiennovelle „Die Hotzenwälder Anna“. | Bild: Charlotte Fröse

Gemeindemarketing: Die neue Informationsbroschüre der Gemeinde bietet in Wort und Bild Informationen, Wissenswertes und Interessantes für Einheimische, ebenso wie für Gäste rund um die Hotzenwaldgemeinde. Herrischried erfüllt weiterhin alle Kriterien der Kampagne Fairtrade-Towns und darf den Titel „Fairtrade-Gemeinde“ für weitere zwei Jahre tragen. 2016 wurde Herrischried erstmalig die Auszeichnung zur Fairtrade-Gemeinde durch die unabhängige Initiative Transfair verliehen.

Die neue Informationsbroschüre der Gemeinde bietet in Wort und Bild Informationen, Wissenswertes und Interessantes für Einheimische, ebenso wie für Gäste rund um die Hotzenwaldgemeinde. Herrischried erfüllt weiterhin alle Kriterien der Kampagne Fairtrade-Towns und darf den Titel „Fairtrade-Gemeinde“ für weitere zwei Jahre tragen. 2016 wurde Herrischried erstmalig die Auszeichnung zur Fairtrade-Gemeinde durch die unabhängige Initiative Transfair verliehen. Klausenhof: Der historische Hof aus dem Jahr 1424 in Großherrischwand ist seit Beginn 80er Jahre auch die Kulisse für Freilichtspiele. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie-Lage sagte der Herrischrieder Verein Freilichtbühne Klausenhof auch die Spielsaison 2021 ab. Im Sommer 2022 soll es aber wieder ein Theater geben.

Der historische Hof aus dem Jahr 1424 in Großherrischwand ist seit Beginn 80er Jahre auch die Kulisse für Freilichtspiele. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie-Lage sagte der Herrischrieder Verein Freilichtbühne Klausenhof auch die Spielsaison 2021 ab. Im Sommer 2022 soll es aber wieder ein Theater geben. Neues Feuerwehrauto: Die Abteilung Hogschür der Freiwilligen Feuerwehr Herrischried hat im November ihr neues Löschgruppenfahrzeug LF 10 vor dem umgebauten Gerätehaus in Empfang genommen. Das Fahrzeug ist ein wesentlicher Teil der Gesamtfeuerwehr. Die Kosten betragen rund 274.899 Euro; der Zuschuss vom Land Baden-Württemberg 92.000 Euro. Die Gemeinde Herrischried schultert einen Betrag von rund 183.000 Euro.

Die Abteilung Hogschür der Freiwilligen Feuerwehr Herrischried hat im November ihr neues Löschgruppenfahrzeug LF 10 vor dem umgebauten Gerätehaus in Empfang genommen. Das Fahrzeug ist ein wesentlicher Teil der Gesamtfeuerwehr. Die Kosten betragen rund 274.899 Euro; der Zuschuss vom Land Baden-Württemberg 92.000 Euro. Die Gemeinde Herrischried schultert einen Betrag von rund 183.000 Euro. 500 Pflanzen statt Geburtstagsfeier: Der Gewerbeverein Herrischried hat in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Statt einem Festakt, der unter Corona-Bedingungen nur schwer möglich gewesen wäre, verschönerte der Verein den Dorfplatz mit rund 500 Pflanzen. Eine Gewerbeausstellung unter freiem Himmel konnte stattfinden und unter strengen Corona-Auflagen fand sogar, nahezu als einziger in der Region, ein Weihnachtsmarkt unter der Regie des Gewerbevereins statt.

Der Herrischrieder Gewerbeverein organisierte unter strengen Corona-Auflagen einen Weihnachtsmarkt. Manuela Thoma (von links), Katja Hauber, Rico Dannenberger, Victoria Gerspach und Sabine Dröse trafen die Vorberatungen für den Weihnachtsmarkt. | Bild: Charlotte Fröse

Aktiver Hotzenwald: Der Verein Aktiver Hotzenwald mit seinen sieben Arbeitskreisen war ebenfalls wieder aktiv. Rund um den Stehlesee wurden acht Outdoor-Sportgeräte neu in Betrieb genommen.