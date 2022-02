von Hans-Jürgen Sackmann

Herrischried – Mächtig stolz waren die Verantwortlichen des Loipenvereins Hotzenwald, der Vorsitzende Bernhard Kühnel und der Technische Leiter Rudi Kurt, dass sie am Donnerstag Claudia Nissen aus Herrischried als das 700. Mitglied im Verein aufnehmen konnten. Langlauf ist dank zwei schneereicher Winter und wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wieder sehr beliebt. Das beweist Claudia Nissen, die sich beim Loipenverein Herrischried eingeschrieben hat – und zwar schon als 80. neues Mitglied in diesem Langlaufjahr. „Ich habe vor drei Wochen durch Zufall an einem Langlauf Schnupperkurs mitgemacht. Das hat mich sofort überzeugt“, berichtete das begeisterte neue Mitglied.

Der Vorsitzende Bernhard Kühnel überreichte kleine Präsente an Claudia Nissen und ihre Kinder. Mit dem Eintritt ihrer Mutter sind auch sie automatisch und kostenlos Mitglied im Verein geworden. Kühnel wünschte der jungen Familie immer eine Handbreite Schnee unter dem Ski.

Der Loipenverein Hotzenwald wurde im Jahr 2003 gegründet. Neu hat der Verein exakt 700 Mitglieder. Die Helfer des Vereins spuren im gesamten Hotzenwald ehrenamtlich über 50 Kilometer Loipen und präparieren mehr als 20 Kilometer Winterwanderwege. Vier Loipen bei Schellenberg sind sogar vom Internationalen Ski-Verband (Fédération Internationale de Ski, FIS) zertifiziert. Es gibt eine zwei Kilometer Flutlichtloipe und Loipenhaus mit Waschraum und WC.

Weitere Infos unter www.loipen-hotzenwald.de, tagesaktuelle Spuransage über das Loipentelefon (07764/6200).