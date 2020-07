von Sandhya Hasswani, Justus Obermeyer, Markus Vonberg

18.55 Uhr: In der Eishalle hat derweil das Unterhaltungsprogramm begonnen. Zahlreiche Bürger sind gekommen, um die offizielle Bekanntgabe des Wahlergebnisses zu verfolgen.

Bild: Sandhya Hasswani

18.49 Uhr: Auch die Briefwahlstimmen sind ausgezählt und das Gesamtergebnis liegt jetzt vor. Auf Christian Dröse entfallen demnach 543 Stimmen (44,6 Prozent), auf Manfred Krüger 431 Stimmen (35,4 Prozent), auf Annekatrin Mickel 241 Stimmen (19,8 Prozent), auf sonstige 3 Stimmen (0,3 Prozent). Keiner der Bewerber hat also die erforderliche absolute Mehrheit erreicht, und es kommt zu einer weiteren Wahl am 2. August. Dann ist gewählt, wer die meisten Stimmen erzielt hat.

18.46 Uhr: Die Auszählung der Briefwahlstimmen ist immer noch nicht abgeschlossen.

18.34 Uhr: Bestätigen sich die Zahlen, dann hat Christian Dröse im Urnenwahlbezirk die absolute Mehrheit mit 47,8 Prozent nur knapp verpasst. Kann er die fehlenden Prozente für seine Wahl bei den Briefwählern holen? In Prozent umgerechnet, erzielte Manfred Krüger bei den Präsenzwählern 35,7 Prozent, Annekatrin Mickel 16,5 Prozent.

18.30 Uhr: Das Ergebnis aus dem Präsenzwahllokal Rotmooshalle liegt vor: Manfred Krüger 180 Stimmen, Christian Dröse 241 Stimmen, Annekatrin Mickel 83 Stimmen. Um sicherzugehen, zählen die Helfer die Stimmen nun noch einmal nach.

18.20 Uhr: Der Trend verdichtet sich. Nach den Haufen der nach den jeweils gewählten Bewerbern geordneten Stimmzetteln liegt Christian Dröse weiter leicht vor Manfred Krüger, dem mit etwas Abstand Annekatrin Mickel folgt. So wie es aussieht, wird keiner der drei die für eine Wahl erforderlichen 50 Prozent erzielen.

18.12 Uhr: Die ersten Haufen von Stimmzetteln deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen und einen zweiten Wahlgang am 2. August hin. Bei der Briefwahl beispielsweise hat Christian Dröse leicht die Nase vor Manfed Krüger, dem mit etwas Abstand Annekatrin Mickel folgt.

18.08 Uhr: In der Rotmooshalle haben die Wahlhelfer inzwischen mit den Vorbereitungen zur Auszählung der Stimmen begonnen und ordnen die Stimmzetteln nach den jeweils gewählten Bewerbern.

Gemeinderat und Wahlhelfer Ulrich Gottschalk leert eine Wahlurne. | Bild: Obermeyer, Justus

18.04 Uhr: In der Eissporthalle, wird Bürgermeister Christof Berger später das Wahlergebnis verkünden. Die ganze Halle ist bestuhlt. Die Musikkapellen Hogschür und Herrischried sorgen für musikalische Unterhaltung. eingetroffen. Die Freestyler bewirten die Gäste und werden später auch noch eine Vorführung geben.

18 Uhr: Das Wahllokal ist geschlossen. Die Auszählung der Stimmen beginnt.

SÜDKURIER-Redakteur Markus Vonberg wagt im Interview eine erste Einschätzung. Außerdem erklärt er, warum dies Wahl so außergewöhnlich ist.

Video: Obermeyer, Justus

17.50 Uhr: Noch zehn Minuten sind die Wahllokale geöffnet. Rund 500 Bürger wählten seit 8 Uhr morgens an der Urne, hinzu kommt noch die Briefwahl, die bereits am Freitagmorgen rund 740 Bürger beantragt hatten. Zusammen entspricht dies einer Wahlbeteiligung von etwa 60 Prozent. Bürgermeisrter Christof Berger äußerte sich im Gespräch mit unserer Zeitung sehr zufrieden damit.

Wahlhelfer bereiten sich auf die Auszählung der Briefwahlstimmen vor. | Bild: Obermeyer, Justus

Was man über die Wahl in Herrischried wissen sollte

Herrischried hat die Wahl: Eine Kandidatin und zwei Kandidaten bewerben sich für die Nachfolge von Bürgermeister Christof Berger, der seit 16 Jahren Herrischrieder Rathaus-Chef ist. Nummer eins auf dem Stimmzettel ist Manfred Krüger, Bürgemeisterstellvertreter und Gemeinderat der Freien Wähler. Zweiter ist Christian Dröse, auch er ist stellvertretender Bürgermeister. Er gehört der CDU an. Kurz vor Bewerbungsschluss warf auch noch Annkathrin Mickel ihren Hut in den Ring. Sie kandidierte bei den Gemeinderatswahlen 2019 für die Grünen, schaffte den Sprung in den Gemeinderat aber nicht.