Ein Abend voller Abenteuer begeistert das Publikum in der Rotmooshalle.

Keine gemütliche Kreuzfahrt aber eine abenteuerliche Schifffahrt mit dem Piratenschiff hat am Fasnachtssamstag in der Rotmooshalle in Herrischried begonnen. Das gut piratenmäßig ausgestattete Publikum wartete geduldig, von der Partyband Querbeat aus