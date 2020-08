Die Bürgermeisterwahl in Herrischried ist aus Sicht des Landratsamts Waldshut gültig. Dies teilte das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt der Behörde auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bis zum Ablauf der einwöchigen Einspruchsfrist sei kein entsprechender Einspruch eingegangen. „Die Wahlprüfung beim Landratsamt Waldshut ist damit abgeschlossen. Wir werden die Bürgermeisterwahl für gültig erklären“, teilt das Landratsamt mit. Einer Amtseinführung des gewählten Bürgermeisters Christian Dröse am 1. September steht somit nichts mehr im Wege. In der vergangenen Woche hatte eine anonyme Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen für Unruhe gesorgt. Darin war von möglichen Wahlmanipulationen in Zusammenhang mit einem Seniorenheim die Rede. Belege oder nähere Details nannte der anonyme Schreiber allerdings nicht.

Herrischried Landratsamt: Herrischrieder Bürgermeisterwahl ist gültig