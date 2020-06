von Charlotte Fröse

Trotz der rückläufigen Zahlen ist die Hotzenwald Tourismus GmbH mit großem Elan dabei, den Feriengästen die Vielfalt der Region mit innovativen Ideen nahe zu bringen. Bürgermeister Christof Berger lobte angesichts des Jahresberichts 2019 der Hotzenwald Tourismus GmbH, der von der Geschäftsführerin Nicola Vonhof in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorgestellt wurde, das große Engagement, mit dem für Feriengäste geworben wird. „Es wird unheimlich viel gemacht“, betonte Berger. Er war der Überzeugung, dass die finanziellen Mittel die von den Gemeinden eingebracht werden, im Fall von Herrischried sind dies jährlich 35.000 Euro, auch Ertrag bringen.

Bad Säckingen Das Gloria-Ensemble ist komplett Das könnte Sie auch interessieren

Der Jahresabschluss wies auf der Ausgaben- wie der Einnahmenseite einen Betrag von rund 105.400 Euro auf. Das Budget für 2019 wurde mit 109.120 Euro angegeben. Der Gemeinderat befürwortete einstimmig positiv den Jahresabschluss und den Lagebericht. „Der Tourismus ist für den Hotzenwald enorm wichtig“, betonte Nicola Vonhof. Er sei attraktiv, vermittle echte Naturerlebnisse und das gerade auch in Zeiten von Corona, betonte sie. Allerdings müssten die Gastgeber noch aktiver werden, was die Werbung für ihre Angebote betreffe. Vor allem aufs Internet setzt dabei die Geschäftsführerin, was jedoch vor allem den älteren Gastgebern noch schwer falle, wie sie berichtete. Da bestünde noch viel Beratungsbedarf, betonte Vonhof. Jedoch gerade online müssten die Angebote auffindbar sein.

Bad Säckingen So könnte der Idealfall eines Gesundheitscampus in Bad Säckingen aussehen Das könnte Sie auch interessieren

An Übernachtungen wurden in Herrischried im vergangenen Jahr 83.915 Übernachtungen gezählt. Im Vorjahr waren es noch 89.964, das bedeutet einen Rückgang um 6,72 Prozent. Um 1,5 Prozent gingen die Gästeankünfte im Vergleich zum Vorjahr zurück, nämlich von 17.305 (2018) auf 17.046 (2019). Die Aufenthaltsdauer verringerte sich von durchschnittlich 5,2 (2018) auf 4,9 Tage (2019). Alles in allem ist darin der Trend zu Kurzurlauben zu entdecken. Auch in den Gemeinden Görwihl und Rickenbach, die ebenfalls zur Hotzenwald Tourismus GmbH gehören, wurden unter dem Strich weniger Übernachtungen verzeichnet.

Rickenbach Neue Sitzbank auf der Burgruine Wieladingen – Den Blick in die Ferne schweifen lassen Das könnte Sie auch interessieren

Die Homepage www.ferienwelt-suedschwarzwald.de, in der auch die Hotzenwald Tourismus GmbH eingebettet ist, hat samt dem Logo einen neuen frischen Anstrich bekommen. Und auch die aktuellen Printprodukte mit dem Gastgeberverzeichnis, dem Erlebnisführer sowie den Touren-Tipps für „FerienWeltenRadler“ zeigen die Vielfalt der Region. Herzstück der Printprodukte ist die interaktive Karte, mit der die Region dreidimensional digital erlebbar werden kann.