von Karin Steinebrunner

Auch 2021 wird es das 27. „Kunststückchen“, den weithin bekannten und beliebten Kunsthandwerksmarkt rund um das Freilichtmuseum Klausenhof im Herrischrieder Ortsteil Großherrischwand, nicht geben. Lange hat das Organisationsteam von Dirk Bürklin, Markus Olivieri, Kristine Gelderblom und Markus Huber mit sich gerungen, um dann letztlich doch den meist langjährigen Ausstellern und Marktbestückern wie auch bereits im Vorjahr den Brief mit der Absage zuzusenden. Wie es um den herbstlichen Erntemarkt am Klausenhof bestellt sein wird, ist derzeit noch unklar.

„Auch der Markt in Hinterzarten wurde bereits abgesagt, und von anderen Kunsthandwerkern haben wir gehört, dass sie betreffs weiterer Märkte noch keine Nachricht bekommen hätten“, verrät Markus Olivieri. Diejenigen Märkte, die unter Corona-Bedingungen im vergangenen Jahr abgehalten wurden, sind von den Kunsthandwerkern mehrheitlich als nicht sonderlich gelungen betrachtet worden, leben diese Märkte doch von der Live-Atmosphäre.

Dies gilt besonders für das „Kunststückchen“. Der von allen Seiten her freie Zugang zum Marktgelände, die kontaktnahen Begegnungen an den Ständen und in den Essensbereichen, das musikalische Rahmenprogramm, die Vorführungen in der räumlich beengten Glaswerkstatt wie auch die Angebote für Kinder machen einen Großteil der speziellen Atmosphäre dieses Marktes aus. Hinzu kommen die eingeschränkten Zugangsbedingungen mit Personenkontrolle und Hygienemaßnahmen nicht zuletzt auch im Toilettenbereich, die auch personell nicht zu stemmen gewesen wären. Seit 1993 gibt es das Kunststückchen am Klausenhof, und der mittlerweile in Laufenburg beheimatete Markus Olivieri hat die Hoffnung, dass sein eigens dafür gestaltetes Maskottchen Willi das 27. Kunststückchen, wenn auch mit Verzögerung, im kommenden Jahr wird ankündigen können. Einstweilen hat er mit dem für den Hotzenwald allgemein stehenden Hotzi den diesjährigen Gegenpart zum Coronavirus in Szene gesetzt.