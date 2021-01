von Andreas Böhm

Gemeinderätin Britta Kaiser, Grüne, brachte in der jüngsten Sitzung den Winterdienst speziell in der Waldstraße zur Sprache. Bei Schneefall könne etwa das Fahrzeug der Sozialstation die Straße nicht befahren. Bürgermeister Christian Dröse warb um Verständnis dafür, dass bei extremem Schneefall nicht sofort alles geräumt und kein Salz gestreut werden könne. Für das komplette Räumen der Straßen würden etwa zwei bis drei Stunden benötigt. In dem Zusammenhang lobte der Rathauschef den Winterdienst der Gemeinde ausdrücklich: „Die machen einen sehr guten Job“.

Probleme bei Mülltonnen-Leerung

Es gäbe laut Bürgermeister auch Beschwerden auf dem Rathaus, dass bei Schneefall einige Mülltonnen nicht geleert werden. Dröse verwies hier auf die Zuständigkeit des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft beim Landratsamt. Der Restmüll werde von einem anderen Unternehmen abgeführt als die Gelben Säcke. Das Problem sei die Abfuhr des Restmülls, erklärte Dröse. Er führte das darauf zurück, dass die Müllfahrzeuge der Firma nicht genügend wintertauglich ausgerüstet und nicht mit richtigen Schneeketten ausgestattet seien.