von Charlotte Fröse

Endlich, die Zusage für die Lieferung der Innentüren für den Neubau der Herrischrieder Gemeinschaftsschule steht. Bürgermeister Christian Dröse, stellte dies erleichtert in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend fest.

Der Hersteller hat als Termin für die Lieferung die fünfte Kalenderwoche 2022 mitgeteilt. An den Türen hängt es, wann die Schüler den Neubau in Besitz nehmen können. Ein Bezug war schon zum Endes des Jahres geplant. Lieferengpässe machten dieses Datum zunichte. Eine weitere erfreuliche Mitteilung konnte Dröse darüber hinaus verkünden.

Der Bewilligungsbescheid zur Finanzierung des Eigenanteils des Neubaus der Gemeinschaftsschule in Höhe von 600.000 Euro ist eingetroffen. Die Laufzeit beträgt 30 Jahre und ebenfalls erfreulich, der Zinssatz mit einer Festschreibung auf 30 Jahre beträgt lediglich 0,16 Prozent.

Darlehensgeber ist die L-Bank über das Infrastrukturförderprogramm des Landes Baden-Württemberg. Anfang Januar wird mit dem Umbau des Bestandsgebäudes zunächst mit einem Gebäudeflügel begonnen. Wenn alle Schüler im Neubau untergekommen sind, wird das gesamte Bestandsgebäude saniert.

Weiteren Grund zur Freude gab die Tatsache, dass die Gemeinschaftsschule ein Zertifikat und damit den Zugang zur Förderung „Digitale Schule“ erlangt hat. Nun steht die Türe offen, für mögliche Fördermittel in Höhe von 104.000 Euro. Dieser Betrag soll voll ausgeschöpft werden und in das digitale Netzwerk und in die Infrastruktur der Schule fließen. Bürgermeister Dröse dankte der Schule und namentlich Sarah Adler für das Engagement zur Erlangung des Zertifikats.