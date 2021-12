von Charlotte Fröse

Im Kindergarten Wespennest in Kleinherrischwand, der sich seit Januar 2018 in kommunaler Trägerschaft der Gemeinde Herrischried befindet, werden rund 40 Kinder betreut. Geleitet wird der Kindergarten von Daniela Reichelt, die seit 15 Jahren fest zum Team mit derzeit fünf weiteren Mitgliedern gehört. Auf Wunsch des Gemeinderats stellte sie am Montagabend in der Gemeinderatssitzung das pädagogische Konzept des Kindergartens vor.

„An oberster Stelle unseres Konzepts steht der Satz aus dem Buch ‚Pippi Langstrumpf‘ von Astrid Lindgren: ‚Das habe ich vorher noch nie versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es kann!‘, dieser Spruch begleitet uns durch den Kindergartenalltag“, wie Daniela Reichelt gleich zu Beginn ihrer Präsentation kundtat. Als Basis der Arbeit führte die Leiterin die Kommunikation auf Augenhöhe an. Daran aufbauend stehen sechs Säulen mit den Schwerpunktthemen Eingewöhnung, Bewegungspädagogik nach dem Konzept von Elfriede Hengstenberg, Offene Arbeit, Wald und Natur, Partizipation und Selbstbestimmung und die Elternarbeit.

Diese Säulen tragen das Dach der familiär gestalteten Gemeinschaft, in dem das Ich im Zentrum des Handels steht. Das Wespennest stehe schon immer für eine familiäre Gemeinschaft, ergänzt durch pädagogische Fachkräfte, betonte Reichelt. Als Grundlage des Handelns stünden eine gut gelungene Eingewöhnung der Kinder und vertrauensvolle Beziehungen. Deswegen wird großen Wert auf genügend Zeit bei der Eingewöhnung gelegt. Aber auch der Kontakt zu den Eltern wird in vielerlei Hinsicht gepflegt. „Es ist uns wichtig, mit den Eltern im Gespräch zu bleiben“, versicherte die Leiterin. Den Kindern wird in etlichen Bereichen ein altersentsprechendes Mitbestimmungsrecht eingeräumt. Die Bewegung in der Natur und die Bearbeitung von Natur- und Umweltthemen zusammen mit den Kindern begleitet die Kindergartenwoche. Reichelt betonte zudem, dass eine Zertifizierung als Fair-Trade Kindergarten angestrebt werde.