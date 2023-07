Die Besucherzahlen im Freilichtmuseum Klausenhof ziehen wieder an, hieß es in der Hauptversammlung des Fördervereins des Museums am Mittwoch. Bereits jetzt wird über die Gestaltung des 600-jährigen Jubiläums des Klausenhofs im kommenden Jahr nachgedacht, ein Festwochenende ist für den 29. und 30. Juni 2024 geplant. Im Vorstand bleibt alles beim Alten, bei den Teilwahlen wurden die Amtsinhaber wiedergewählt.

Anbau für Wagenschopf

Coronabedingt waren die Aktivitäten des im Herrischrieder Ortsteil Großherrischwand gelegenen Freilichtmuseums im Winterhalbjahr „eingefroren“, wie es der Vorsitzende des Fördervereins Helmut Eckert in seinem Rückblick auf das Jahr 2022 formulierte. Im Frühjahr hielt dann aber wieder Normalität Einzug, auf dem Programm stand unter anderem der Kunststückchenmarkt, bei dem der Verein bewirtete. Und bei einem zweitägigen Musikfestival mit Alexander Frangenheim, Ernte- und Weihnachtsmarkt trat man als Veranstalter auf. Zudem konnte der Wagenschopf mit einem Anbau für die Unterbringung von Gerätschaften versehen werden, zu 80 Prozent gefördert mit Mitteln des Leader- Programms.

Aus dem Museum konnte Klausenhofbetreuerin und Mitglied des Vorstandes des Fördervereins Britta Kaiser von steigenden Besucherzahlen berichten, auch Schulklassen und Busgruppen können nun immer wieder begrüßt werden. Zugenommen hat auch die Vermietung des Wagenschopfes. In diesem Jahr stehen unter anderem noch der Erntemarkt und der Weihnachtsmarkt an. Aus der Reihen der Versammelten wurde angeregt, diesen nicht zur gewohnten Tageszeit, sondern von 14 bis 20 Uhr zu veranstalten, um die Abendstunden für eine stimmungsvolle Beleuchtung zu nutzen. Ob die Anbieter dies mittragen, soll nun abgeklärt werden. Angeregt wurde ferner, auch den Kunststückenmarkt in die Trägerschaft des Fördervereins zu übernehmen.

Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus: Im kommenden Jahr wird das 600-jährige Bestehen des Klausenhofs begangen, über die Gestaltung des Jubiläums macht man sich bereits jetzt Gedanken. Ein Festwochenende soll es geben, soviel steht bereits jetzt fest. Dieses ist für das letzte Juniwochenende 2024 geplant. Bei den Teilneuwahlen des Vorstandes wurden der zweite Vorsitzende Walter Freter, Schriftführerin Marlies Eckert und die Beisitzerinnen Hannelore Matt und Britta Kaiser im Amt bestätigt. Im Namen von Herrischrieds Bürgermeister Christian Dröse sprach dessen Stellvertreter Manfred Krüger dem Förderverein Freilichtmuseum Klausenhof den Dank der Gemeinde für die vertrauensvolle Zusammenarbeit aus. Als Ortsvorsteher freue er sich, dass der Klausenhof immer mehr zum kulturellen Zentrum von Herrischried werde, erklärte Klaus Baumgartner.

Der Förderverein Freilichtmuseum Klausenhof wurde 1996 gegründet, ihm gehören derzeit 100 Mitglieder an. Vorsitzender ist Helmut Eckert.