Herrischried – Soll die Friedhofssatzung bei der Gestaltung halbanonymer Gräber geändert werden? Damit hat sich der Gemeinderat Herrischrieds befasst, ebenso mit einer optischen Abtrennung des anonymen Grabfeldes vom Friedhofsparkplatz. Tamara Sibold von der Gemeindeverwaltung erläuterte dem Gremium den Sachverhalt.

Seitens der Bevölkerung gab es immer wieder Anfragen bezüglich Kerzen oder Blumen auf dem halbanonymen Grabfeld. Dies war laut der bisherigen Friedhofsatzung jedoch nicht gestattet. Nun wurde angeregt, einen zentralen Ständer für Kerzen und Blumenschmuck anzubringen.

Die Verwaltung griff den Gedanken auf und holte vom örtlichen Bestattungsunternehmen Peduzzi entsprechende Vorschläge ein. Entwürfe wurden den Räten in der Sitzung präsentiert. Im Rat wurde über die Anschaffung eines Ständers für Grablichter und Blumen rege diskutiert. Freie Wähler Rat Manfred Krüger vertrat die Meinung, das Feld nicht durch einen Ständer für Grablichter zu ergänzen: „Wenn ich das will, dann kann ich ja ein Grab nehmen“. Dirk Bürklin von den Grünen entgegnete: „Das ist ja kein Riesending. Ansonsten gibt es weiter ein wildes Aufstellen von Kerzen“. Annekatrin Mickel (Grüne) sagte: „Ich kann das Ansinnen verstehen, aber ich gebe den Mehraufwand zu bedenken“. Die Meinung von Hannelore Thiel (Freie Wähler): „Ich sehe das sehr problematisch“. Als Ergebnis der Diskussion sah Bürgermeister Christian Dröse eher eine Tendenz zur Ablehnung des Vorhabens und regte an, den Friedhofsausschuss nochmals mit dem Thema zu beauftragen. Dennoch wurde abgestimmt und mehrheitlich gegen ein gemeinschaftliches Grablicht votiert.

Die Räte befürworteten grundsätzlich, das anonyme Grabfeld mit einer Bepflanzung vom Parkplatz optisch abzutrennen; das Wie muss noch geklärt werden. Es kann bei der aktuellen Situation der Eindruck entstehen, dass den anonym bestatteten Urnen kein würdiger Platz zugeteilt wurde. Die zu bepflanzende Fläche beträgt etwa 20 Quadratmeter auf einer Länge von 22 Metern. Über den Vorschlag zum Anlegen eines Staudenbeetes schieden sich die Geister im Ratsgremium. Es ging vor allem um die Pflege des Beetes. Hannelore Thiel (Freie Wähler) sagte: „Ein solches Staudenbeet braucht viel Pflege“. Manfred Krüger (Freie Wähler) schlug vor, eine Hecke aus Thuja zu bevorzugen. Weil die Räte nicht auf einen gemeinsamen Nenner kamen, wurde die Entscheidung vertagt.

Bei halbanonymen Bestattungen werden Menschen auf einer Rasenfläche beigesetzt, ohne dass die einzelnen Grabstellen vermerkt sind. Es gibt, anders als bei anonymen Gräern, aber eine zentrale Gedenkstätte mit den Namen der Verstorbenen.