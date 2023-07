„Voll im Dreck“ landen die Jugendlichen mit Großvater Gustavs geliebtem Alfa Romeo bei ihrer nächtlichen Spritztour im Schauspiel von Markus Manfred Jung, das bei den Klausenhof-Festspielen am Samstag Premiere hatte. Aber am Ende geht alles gut aus.

Natürlich wie eh und je auf Alemannisch, aber zeitlich gegenüber den Vorgängerwerken doch der Gegenwart wesentlich näher gerückt, stellte sich die Klausenhof-Theateratmosphäre gleich zu Beginn erst mal ganz anders ein, als in voller Lautstärke der Roy Black-Hit „Schön ist es, auf der Welt zu sein“ von 1971 ertönte, gefolgt von etlichen Musikstücken aus jener Zeit. Da war die Rolle von Großvater Gustav dem ausgebildeten Musiker und Bandleader Bernd Wallaschek, alias Blondie, natürlich wie auf den Leib geschrieben. In der Rolle als Maschinenschlosser in Rente hatte er nicht nur einen Faible für Oldtimer und ließ daher auch die Mofa-Clique seines Enkels Paul (Jonas Huber) bei sich immer gerne an ihren Maschinen schrauben, sondern er sorgte als Musiker auch für Partylaune.

Jungs Stück ist ausgesprochen vielschichtig. Neben der Atmosphäre der 70er-Jahre, dem Fahrzeugkult und der ersten aufkeimenden Liebe der Jugendlichen geht es darin zugleich unterschwellig um Toleranz, um Unvoreingenommenheit und um Kameradschaft. Außerdem spielt das Stück in der Zeit, in der die Terroristenfahndung läuft und der Dorfpolizist (Andreas Kramer) wittert überall Feinde, auch im eigenen Dorf. Die Handlung spielt zunächst auf Großvater Gustavs Hof, wo die Neckereien über Enkel Pauls Liebe zu seinem Maschinchen zu einem Wettrennen mit dem alten Hanomag des Großvaters führen. In der zweiten Hälfte wird Paul von der Clique zu einer heimlichen nächtlichen Spritztour mit Gustavs Alfa Romeo überredet, bei der die Jugendlichen im Dreck stecken bleiben. Am nächsten Morgen findet sich völlig unerwartet der tote Wirt neben dem Oldtimer, Jan Carl wird festgenommen, aber schließlich wieder rehabilitiert.

Ein glückliches Ende also, von Publikum und Truppe ebenso gefeiert wie vom Autor, der für die lebendige Umsetzung seines Stückes dankte, und von Landrat Martin Kistler, der eine der 50, anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Landkreises, gestifteten Bänke am Klausenhof enthüllte.