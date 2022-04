Nicole Allgaier ist neue Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Herrischried. An der Hauptversammlung am Samstag rückte sie für Christian Dröse nach, der sein Amt nach zwei Jahren abgab. „Für mich ist es nicht stimmig, CDU-Vorsitzender zu sein“, begründete Dröse, nachdem er im August 2020 zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Herrischried gewählt worden war, seine Entscheidung. „Ich möchte neutral sein“, sagte er, „aber meine Partei bleibt die CDU“. Christian Dröse stellte sich auch für kein anderes Amt zur Verfügung. Er war 2019 zum Nachfolger von Helmut Eckert gewählt worden. Dröses letzter Akt als Vorsitzender des Herrischrieder Ortsverbandes war die Ehrung von Johannes Slodowski, der seit 40 Jahren der CDU angehört. Die Wahl leitete Gemeinderat Manfred Krüger (Freie Wähler).

CDU Herrischried Der Ortsverband hat 29 Mitglieder. Neue Vorsitzende ist Nicole Allgaier, seit 2019 im Gemeinderat. Ihre Stellvertreterin ist Katja Hauber, auch sie seit 2019 im Gemeinderat. Die CDU ist mit zwei weiteren Mitgliedern im Herrischrieder Gemeinderat vertreten: Martin Booz und Peter Kohlbrenner. Info auf www.cdu-wt.de/herrischried

Nicole Allgaier war bis Samstag Pressesprecherin des Ortsverbandes. Die amtierende Gemeinderätin erhielt von der Versammlung ein einstimmiges Votum als neue Vorsitzende. Ebenso ihre Ratskollegin Katja Hauber, die stellvertretende Vorsitzende bleibt. Die weiteren Ergebnisse der Vorstandswahl: Stephan Gerspach bleibt Schriftführer, Andreas Biehler bleibt Kassierer, Peter Kohlbrenner ist Beisitzer, Yvonne Eckert bleibt Mitgliedsbeauftragte, Bodo Klomki ist neuer Pressesprecher.

Christian Dröse lobte als scheidender Vorsitzender die Zusammenarbeit innerhalb des Ortsverbandes. „2019 ist eine neue Truppe entstanden mit Leuten, die mitziehen“, berichtete er. Nicole Allgaier hoffte auf einen häufigeren Austausch nach den zwei Corona-Jahren. Zu den Höhepunkten in seiner Amtszeit als Vorsitzender zählte Christian Dröse im November 2020 die Verleihung der Staufermedaille an Helmut Eckert durch den damaligen Justizminister Guido Wolf. Im September 2021 war schließlich Innenminister Thomas Strobl zu Gast in Herrischried. Trotz Corona sei die politische Arbeit im Gemeinderat geblieben, blickte Dröse zurück. Das Gremium sei in mehreren Arbeitsgruppen tätig, berichtete er. Eine davon mit aktuellem Erfolg: Erst am Freitag erfuhr Dröse vom Regierungspräsidium Freiburg, dass Herrischried 20 Prozent Fördermittel für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes an der Eishalle erhält. Außerdem, so Dröse, wurde ein Zuschussantrag über 300.000 Euro für das Abwasserkonzept Wehrhalden bewilligt. In einer Übersicht der getätigten und laufenden Projekte von Katja Hauber kamen der Umbau der Arztpraxis, das Friedhofkonzept, das Neubaugebiet Ackern 5 sowie der Breitbandausbau zur Sprache. Den Schulhausneubau nannte Nicole Allgaier „ein Juwel im Dorf.“