von Sigrid Schneider

Eine Teilnehmerzahl am unteren Ende der Erwartungen verzeichnet der Skiclub-Hotzenwald etwas enttäuscht beim 30. Mountainbike-Tag mit 14. Walk uff‘m Wald (MTB) als Veranstalter des Events am Sonntagmittag nach Meldeschluss.

Antritt: Für den Oberwihler Matthias Siebold ist die 60-Kilometer-Tour ideal; genau die richtige Balance zwischen Steigungen und Ebenen mit großartiger Landschaft – auch das Wetter habe für ihn gestimmt. | Bild: Schneider, Sigrid

„Mit 130 Teilnehmern insgesamt, darunter 25 Walker, haben wir ziemliche Einbußen der Teilnehmerzahlen zu verbuchen“, sagt der Vorsitzende des Skiclub-Hotzenwald Walter Freter. Eigentlich damit gerechnet hätten sie, da sich diese Tendenz bei vielen Hobby-Veranstaltungen befreundeter Radsport-Vereine in der gesamten Region bereits abgezeichnet habe, sagt er.

Video: Siegrid Schneider

Und doch: Eigentlich hätten sie sich so ins Zeug gelegt mit ihren Vorbereitungen, bis ins kleinste Detail, dass sie eigentlich die 200er-Marke knacken wollten. „Das Bauchgefühl aber hat sich leider bestätigt“, sagen auch Karl Albiez und Markus Bruttel, die beide seit Jahren maßgeblich bei der Organisation und Durchführung des MTB mitwirken.

Ansprechpartner: Seit 8.30 Uhr auf den Beinen im kalten Altenschwand sind Roland (links) und Hubertus Deutschmann am Kontrollpunkt und versorgen die Radsportler vor dem Endspurt zurück zur Rotmooshalle. | Bild: Schneider, Sigrid

Die lange Corona-Pause mache das Wiederaufleben schwierig, eventuell habe sich auch so mancher wegen der Kälte gegen eine Teilnahme entschieden. „Letzten Endes ist es so wie es ist und wir machen mit unserer Eventplanung für die kommenden Monate weiter wie in allen Jahren zuvor“, sagt Freter. Es habe sich in den Corona-Jahren gezeigt, dass der Zusammenhalt unter den Vereinsmitgliedern gerade durch die Aufrechterhaltung einer Jahresplanung bewahrt worden ist – man habe dann umdisponiert, neu gedacht und miteinander entschieden, erzählt Freter im Nachhinein.

Video: Siegrid Schneider

„Wir sind quasi miteinander durch diese Zeit – und so sehe ich in jeder einzelnen Veranstaltung die Möglichkeit das Miteinander im Verein zu stärken und zu erhalten“, sagt er. Am Ball seien sie geblieben miteinander und haben gemacht was ging.

Die Organisation Organisator des 30. Herrischrieder Mountainbike-Tags und 14. Walk uff‘m Wald (MTB-Tag) ist der Ski-Club Hotzenwald unter der Hauptleitung des Vereinsvorsitzenden Walter Freter. Gemeinsam mit allen Vorstandsmitgliedern und einer breiten Truppe von engagierten Helfern aus den vereinseigenen Reihen, ging der MTB-Tag am Sonntag über die Bühne. Eingebettet ist das Sportevent in die „Mountybike 2019 – Schupfart, Herrischried, Hornussen“. Kontakt: Walter Freter per E-Mail an: 1.vorstand@skiclub-hotzenwald.de . Infos unter www.skiclub-hotzenwald.de

Allerdings mehr als begeistert zeigten sich die Teilnehmer, die am Sonntag an den Start gegangen sind sowohl von der Planung und der gesamten Organisation, als auch von der Bewirtung an den Kontrollpunkten sowie in der Rotmooshalle. Gut sichtbar seien die Wegmarkierungen der Strecken, toll ausgesucht die Touren mit ihren landschaftlichen Höhepunkten. „Mit so einer überwältigenden Sicht auf die Alpenkette hätte ich nicht gerechnet“, sagt Markus Winter aus Kaisten/CH, der trotz des kalten Vormittages die 20-Kilometer-Strecke genossen habe. „Ich sehe die Berge ja sonst immer von der anderen Seite“, sagt er und lacht.

Aussicht: Markus Winter aus Kaisten bewundert die herrliche Aussicht auf der der 20-Kilometer-Tour. Am letzten Kontrollpunkt wird die Karte nochmals abgestempelt. Bilder: Sigrid Schneider | Bild: Schneider, Sigrid

Die 40-Kilometer-Tour durch das romantische Murgtal hat Jürgen Kugel und Reiner Kolbrenner sehr gefallen – wunderbare Landschaft, schöne Aussicht und nicht zu steil. „Ideal für eine schöne Rundfahrt in diesem Rahmen ohne Renn-Charakter“, finden sie.

Auch die Walker hätten positive Rückmeldung gegeben, sagt Jürgen Kaiser, der den Walk-Kontrollpunkt bei der Lochmatthalle in Herrischried betreut. Der fünfjährige Roman, der mit seinem Papa Manuel Sumpf die 20 Kilometer gefahren ist, findet den Kontrollpunkt in Altenschwand klasse mit seinen Bananen, Keksen, Kakao und weiteren Leckereien, die er durchprobiert.

Ankommen: Der fünfjährige Roman und sein Vater Manuel Sumpf (links) lassen ihre Karten abstempeln bevor sie sich am Kontrollstand nochmals stärken mit Bananen, Schoki und Müsliriegel. | Bild: Schneider, Sigrid

Für seinen Vater ist das gemeinsame Erlebnis mit seinem Sohn ganz wichtig: „Wir beide haben so richtig viel Spaß auf der Tour.“

Zurück in der Rotmooshalle erwarteten die Teilnehmer bereits die Teilnahme-Urkunden und ein kleines Präsent. Und trotz allem sei auch diesmal die Organisation, die 60 Leute vom Verein gestemmt haben, großartig gewesen. Neben „alten Hasen“ habe man neue Leute mit einbezogen und das habe toll geklappt, sagt Walter Freter. Eben wieder eine gelungene Teamarbeit.