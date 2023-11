Herrischried – Über ein gutes Vereinsjahr konnte in der Jahreshauptversammlung des Verschwisterungsvereins Herrischried – Le Castellet am Freitag im Gasthaus Ochsen in Herrischried berichtet werden. Auch die Teilneuwahlen des Vorstandes verliefen reibungslos. Alle zu wählenden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in offener Wahl gewählt. Der Verschwisterungsverein Herrischried – Le Castellet wurde 1978 gegründet. Erste Kontakte fanden bereits 1975 statt, ehe der Verein als eingetragener Verein gegründet wurde. Derzeit gehören dem Verein über 50 Mitglieder an.

Schriftführerin Helga Sandmann berichtete über die verschiedenen Aktivitäten des vergangenen Jahres. So war der Besuch einer 80-köpfigen Reisegruppe aus dem Hotzenwald im Herrischrieder Partnerdorf Le Castellet ein Höhepunkt. Bei diesem Besuch wurde auch das 45-jährige Bestehen gefeiert. So wurden die Herrischrieder auf dem Herrischrieder Platz im französischen Partnerdorf empfangen. Pfingstsonntag fand der eigentliche Festakt statt. Gemeinsam wurde der Festgottesdienst besucht, ehe dann die beiden Bürgermeister René Castell und Christian Dröse ihre Ansprachen hielten, wobei der Festakt von einer Abordnung der Trachtenkapelle Herrischried musikalisch umrahmt wurde. Acht Jugendliche aus Herrischried waren im August zu Besuch in Le Castellet und vertieften dort mit gleichaltrigen französischen Gastgebern die Freundschaft.

Kassiererin Tanja Rehm informierte über einen guten Kassenbestand. So bat Bürgermeister Christian Dröse dann die Vereinsmitglieder um Entlastung des Vorstandes und führte durch Vorstandswahlen. Manfred Krüger wurde als zweiter Vorsitzender wiedergewählt, Helga Sandmann als Schriftführerin sowie Marie Schüble und Salome Schlegel als Jugendbetreuerinnen. Emil Bambach löste Irmi Schnebel als Beisitzer ab.

Bürgermeister Christian Dröse dankte für die tolle Arbeit des Vereins und hob die Bedeutung dieser Freundschaft gerade in der heutigen Zeit hervor.