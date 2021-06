von Werner Probst

Marianne Waltinger feiert am heutigen Mittwoch ihren 90. Geburtstag. Seit 2006 wohnt sie im Salpetererweg 2 in Herrischried, wo es ihr überaus gut gefällt. „Herrischried ist ein wunderschöner Touristenort, den ich nicht mehr missen möchte“, gerät sie ins Schwärmen.

Blick auf die Lebensstationen

Marianne Waltinger kam in München auf die Welt. Sie erlernte den Beruf der Schneiderin. Als Damenschneiderin war sie dann tätig. 1954 heiratete sie ihren Mann Jakob. Zwei Söhne kamen auf die Welt. „Die Jahre mit den Kindern waren die besten Jahre“, stellt sie rückblickend fest. 2004 starb ihr Mann.

Schon zu Lebzeiten des Mannes trat sie dem Orden Fiat Lux bei. So kam sie 2006 nach Herrischried. Sie freut sich, dass sie von netten Nachbarn umgeben ist, aber auch darüber, dass sie noch problemlos ihren Wagen steuern kann und das sechs Jahrzehnte unfallfrei. So fuhr sie noch vor zwei Jahren mit ihrem Wagen an ihren Geburtsort.

Marianne Waltinger macht ihren Haushalt noch selber. Sie freut sich aber auch, dass sie hilfsbereite Nachbarn hat. Gerne denkt sie an die Zeit zurück, wo öfters der Urlaub in Italien an der Adria verbracht wurde. Zum heutigen Geburtstag werden neben den beiden Söhnen auch zwei Enkel gratulieren.