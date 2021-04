von Sandhya Hasswani

Frau Ippers-Marohn, wie haben Sie die Zeit des Lockdowns empfunden, haben Sie alleine weiter getanzt?

Ja, es war eine intensive Zeit und eine völlig neue Erfahrung. Ich habe nur noch alleine für mich getanzt und bin häufiger zu der Tanztechnik übergegangen, die aus dem Atmen entsteht. Ohne meine Schüler um mich herum und ohne die sonstige Musik entstand dabei gefühlt ein neuer Raum. Doch ich vermisse meine Tanzschüler sehr und hoffe, dass sie jeder für sich weitertanzen. Einige machen das und haben mir Videos von sich beim Tanzen mit ihren Müttern und Familien geschickt, das hat mich sehr berührt.

Zur Person Ines Ippers-Marohn ist studierte Tanzpädagogin mit der Zusatzausbildung für musikalischen Elementarunterricht. Sie leitete 37 Jahre lang ihr Tanzstudio in Neuss, an dem ihre Gruppen regelmäßig erfolgreiche Auftritte im Rheinischen Landestheater Neuss hatten. 2008 zog sie mit ihrem Mann nach Herrischried, wo sie ab 2011 Tanzkurse in der Talstraße gab. 2016 eröffneten sie und ihr Mann schließlich die neuen Studioräume am Schellenberg im Herrischrieder Ortsteil Großherrischwand. Der Schwerpunkt ihrer tanzpädagogischen Arbeit liegt im modernen Ausdruckstanz, Jazztanz, Kindertanz, der Tanz- und Kontakt-Improvisation und dem zeitgenössischen Tanz.

Haben die Tanzschulen eine Chance diese Pandemie wirtschaftlich zu überleben?

Wenn ich keine Altersrücklagen hätte, von denen wir momentan zehren, wären wir schon seit einigen Monaten nicht mehr existent. Aber ich weiß von vielen Kollegen, deren Schulen jetzt reihenweise kaputt gehen. Die Überbrückungshilfen decken nicht einmal 90 Prozent der Unkosten, wie etwa Raumkosten, aber da sind ja noch der Lebensunterhalt, die Kranken- und sonstigen Versicherungen.

Was bedeutet Ihnen das Tanzstudio, überhaupt das Tanzen?

Tanz bedeutet mir alles. Das meine ich nicht von Berufs wegen, sondern ich sehe es als Lebenseinstellung. Denn Tanz ist Ausdruck: In Tanz lässt sich alles verwandeln und reflektieren, auch was ich in belastenden Situationen erlebe. Ich kann im Tanz meine Freiheiten, aber auch körperlichen Lasten erspüren und loslassen. Ich kann im Tanz in Kommunikation zu meinem Umfeld treten. Tanz ist Bewegung, die unsere Persönlichkeit ohne Grenzen entwickeln lässt.

Welttag des Tanzes Am 29. April ist Welttag des Tanzes, der erstmals im Jahr 1983 durch das Internationale Komitee des Tanzes des Internationalen Theater Institutes (ITI-UNESCO) ausgerufen wurde. Dieses Datum ist gleichzeitig der Geburtstag von Jean-Georges Noverre, der als Schöpfer des modernen Balletts gilt. An diesem Tag sollen Barrieren abgebaut und Menschen mit der universellen Sprache des Tanzes zusammengebracht werden. Jährlich wird weltweit an diesem Tag die Botschaft einer bekannten Tanzpersönlichkeit verbreitet mit der Absicht, alle Formen des Tanzes an diesem Tag zu vereinen, die verbindende Kraft des Tanzes zu feiern, seine Globalität hervorzuheben und alle Grenzen von Politik, Kulturen und ethnischen Zugehörigkeiten zu überwinden.

Erklären Sie das bitte näher: Was passiert beim Tanzen im Körper?

Wir tanzen ja nicht nur Nachmach-Bewegungen im Rhythmus der Musik. Im Tanzunterricht richtet der Tanzschüler seine Aufmerksamkeit vom Äußeren auf sich selbst, und tritt aus seinem Innersten heraus in Bewegung mit seinem Umfeld. Ich habe schon oft erlebt, wie im Tanz schüchterne Menschen zu starken, strahlenden Persönlichkeiten wurden. Allein die Serotonine und Botenstoffe, die dabei im Gehirn ausgeschüttet werden, wirken erwiesen positiv auf Gesundheit und seelisches Befinden. Tanz in seiner mentalen und körperlichen Beweglichkeit kann gerade jetzt befreiend und sogar heilsam wirken.

Was ist Ihre Botschaft zum Welttanztag?

Dass die Menschen nie aufhören mögen zu tanzen, egal zu welchen Zeiten, ob gerade Krieg, Corona oder Hunger herrscht. Mein Sohn hat in den Jahren vor Corona öfter Kenia bereist und berichtete mir von sehr armen Menschen, die trotz allem fröhlich tanzen konnten.

Wagen Sie einen Ausblick?

Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für einen Ausblick. Es gilt mehr denn je im Hier und Jetzt zu sein, da sich jeden Moment alles wandeln kann. Darum ist aber auch noch alles möglich.