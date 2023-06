Bürgermeister Christian Dröse bestellte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Simeon König zum 1. Juli als neuen Fachbediensteten für das Finanzwesen der Gemeindeverwaltung. Der Gemeindeoberinspektor löst den bisherigen Kämmerer Roland Frank ab, der diese Funktion seit 1986 inne hatte. Frank wird seinen Sessel im Rathaus zum 30. Juni räumen. Am 6. Oktober wird er offiziell verabschiedet. Bereits zum März 2022 wurde Simeon König vom Gemeinderat als Nachfolger von Roland Frank eingestellt. Danach erfolgte eine intensive Einarbeitung des neuen Kämmerers durch Roland Frank. Bürgermeister Christian Dröse sprach in der Sitzung von einer „ordentlichen Übergabe des Amtes“. Dröse weiter: „Wir sind erfreut über diese glückliche Lösung“.

Im Rahmen der Ratssitzung wurde Sandra Reinhard zur neuen Eheschließungsbeamtin bestellt. Grund für die Schaffung einer weiteren Stelle ist die steigende Nachfrage nach Trauungen im Klausenhof. Die hauptamtlichen Standesbeamten machen die formelle Arbeit weiterhin im Vorfeld. Die reine Vollziehung des Trauaktes wird auf mehrere Schultern verteilt, um die einzelnen Personen zu entlasten. Zurzeit sind Bürgermeister Christian Dröse und Anja Huber als Eheschließungsbeamte tätig. Sie werden ergänzt von Tamara Sibold, Tanja Rehm, Sabrina Neugebauer und Stefanie Strittmatter als Standesbeamte.