von Werner Probst

Das Fest der goldenen Hochzeit feiert am heutigen Samstag in Großherrischwand Günther und Anneliese Walter. Der Festgottesdienst wird in der nahegelegenen Wendelinuskapelle stattfinden, ehe dann im Gasthaus „Kranz“ in Segeten die weltliche Feier stattfinden wird. Das Jubelpaar erfreut sich einer guten Gesundheit. So ist es den Beiden auch noch möglich, den Festtag im Kreise der großen Familie feiern zu können.

Blick auf die Lebensstationen

Anneliese Walter, 1939 geboren, wuchs in Berlin auf, wurde ausgebombt und kam dann nach Nürnberg. In Offenbach am Main ging sie in die Schule und machte das Abitur. Nach dem Studium unterrichtete sie im Nachbarort Schönberg an der Grundschule.

In Görlitz in Schlesien kam Günther Walter 1933 auf die Welt. In Salzburg besuchte er das Gymnasium, machte das Abitur und kam dann 1952 nach Offenbach. In Frankfurt (Main) studierte er die Fächer Latein, Griechisch und Geschichte und unterrichtete dann während 23 Jahren diese Fächer an zwei hessischen Gymnasien. Anschließend war Günther Walter während 15 Jahren Leiter eines Frankfurter Gymnasiums, ehe er in Ruhestand ging.

Hochzeitsglocken läuten

1971 läuteten die Hochzeitsglocken. In Offenbach wohnte das Paar. Zwei Söhne und fünf Töchter kamen auf die Welt, wobei eine Tochter und ein Sohn bereits verstorben sind.

Schon seit seiner Jugend ist Günther Walter Pfadfinder und auch in seinem hohen Alter immer noch mit Begeisterung dabei. Bereits als Zwölfjähriger wurde er in Salzburg Pfadfinder und ist seit dieser Zeit in der Pfadfinderbewegung aktiv. 1974 wurde ihm für seine Jugendarbeit vom hessischen Ministerpräsidenten der Ehrenbrief des Landes Hessen überreicht.

Seit 1979 nutzen Günther und Anneliese Walter das jetzt bewohnte Haus am Schellenberg als Zweitwohnsitz. Das frühere Bauernhaus hatte der Verein „Pro pueris“ in Dion umgebaut und lange Zeit als Kinderferienheim genutzt, ehe es vom Jubelpaar erworben und total renoviert wurde. „Wir hatten aber auch viele gute Handwerker“, betonten die Jubilare.

In Großherrischwand gefällt es dem Jubelpaar recht gut. Viel sind die Kinder und Enkelkinder auf Besuch. So gibt es nie Langeweile. Viel beschäftigt man sich mit Lesen. So wird auch täglich der SÜDKURIER gelesen. Günther Walter ist aber auch noch so fit, dass er dem Alpinskisport frönen und mit dem Cembalospiel die Zuhörer erfreuen kann.