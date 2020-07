Herrischried vor 1 Stunde

„Ich bin genau am richtigen Platz zu Hause“

Sagen Sie mal... Fragen an die drei Herrischrieder Bürgermeisterkandidaten. Welchen Berufswunsch Manfred Krüger als Kind hatte, was er an anderen Menschen besonders schätzt und was er als seinen größten Erfolg einschätzt.