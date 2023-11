„Unter Narren ist ein 33-jähriges Bestehen eigentlich ein Jubiläum und damit ein Grund zum Feiern“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Hotzenguggis Herrischried, Tobias Gottstein, nachdenklich. Denn zum Feiern ist den lebensfrohen Musikern der Hotzenguggis in ihrem 33. Jahr nicht zumute – nur noch elf aktive Musiker sind sie und damit für eine Guggenmusik, die ordentlich für Stimmung sorgen und Säle füllen will, zu wenige.

Seit 33 Jahren bereichert die Guggenmusik die fünfte Jahreszeit in Herrischried – angefangen vom jährlichen Guggenmix-Konzert in der Rotmooshalle über die Schüler- und Kindergartenbefreiung am Dritten Faißen und das bunte Treiben mit den Herrischrieder Wiebern im Rathaus, bis zum närrischen Treiben am Rosenmontagsumzug des FC Herrischried und danach in der Rotmooshalle und schließlich zur Fasnachtsverbrennung am Fasnachtsdienstag.

Absagen

Und jetzt müssten sie passen, sagt Gottstein ernüchtert. Den Guggenmix, mit dem die Musiker Ende November die Rotmooshalle zum Beben bringen wollten, mussten sie absagen und alle weiteren Termine stünden auf der Kippe, berichtet Gottstein. Für die Fasnachtsverbrennung am Fasnachtsdienstag stehe man in Gesprächen mit den Hoori-Wäldern, die einspringen und unterstützen, damit der Termin stattfinden könne. Die Fasnacht in Herrischried werde um einiges ruhiger werden, sagt Gottstein.

Der Vorstand: vorne von links: Jennifer Rahe, Tobias Gottstein, Angelo Catalano, hinten: Matthias Arzner, Sven Fuck, Christina Wassmer, Fabian Matt. Bild: Hotzenguggi | Bild: Hotzenguggi

Der Musikerschwund indes hat seine Gründe zum einen darin, dass für viele Mitglieder durch die Gründung einer jungen Familie, eventuell verbunden mit Hausbau oder Immobilienerwerb, nun die Zeit fehle, sich im Verein zu engagieren, erzählt Gottstein. Zum anderen fehle Nachwuchs; sowohl seien Jugendliche, auch unter 16 Jahren, aus Herrischried oder Umgebung herzlich willkommen als auch ältere Musiker, die Zeit und Lust hätten, sich den Hotzenguggis anzuschließen und die fünfte Jahreszeit in Herrischried ordentlich zu beleben. Zwar sei der Verein nun in einer sehr prekären Lage, doch aufgeben sei ihre Sache nicht, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende.

„Wir wollen weitermachen, uns wieder verstärken und an alte Zeiten anknüpfen; wir freuen uns über alle Guggen-Freunde in und um Herrischried, die Lust haben neu anzufangen, etwas Neues aufzubauen, aktives Mitglied werden wollen und ihre eigenen kreativen Ideen einbringen möchten“, sagt Gottstein. Gemeinsam mit neuen Mitstreitern wolle man Herrischried wieder zum Beben bringen.

Mitwirken

Interessierte Musiker, sowohl unter 16-Jährige als auch ältere Semester, die in Herrischried für ordentlich Stimmung sorgen wollen in der Fastnachtszeit, können Kontakt aufnehmen mit Tobias Gottstein, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Hotzenguggis, unter der Telefonnummer 07764 9329941 oder per E-Mail an 2.vorstand@hotzenguggi.de. Weitere Informationen sind auch auf der Internetseite des Vereins unter www.hotzenguggi.de oder auf den Social-Media-Kanälen des Vereins zu finden.