Was wird aus den Hotzenguggi Herrischried? Bei der Hauptversammlung der 1990 gegründeten Herrischrieder Guggenmusik im Gasthaus „Knoblauchzehe“ gaben zum großen Bedauern des Vereins zehn Mitglieder ihren Austritt bekannt. „Eine ganze Generation hängt somit das Kostüm an den Nagel“, berichten die Hotzenguggi in ihrer Pressemitteilung. Nun soll aber der Verein nochmals durchstarten, obwohl die Zahl der Aktiven dezimiert ist.

Der Verein zählt nur noch 13 Mitglieder. Er sieht dies als Neuanfang und sucht die nächste Generation Herrischrieder Guggenmusiker. Zum Kontakt soll es kommen bei der offenen Probe am Samstag, 15. April, um 18 Uhr in der Lochmatthalle Herrischried. Beginner, Talente oder Profis, Jung und Alt sind dazu eingeladen. Wer kein Instrument beherrscht, dem wollen die Hotzenguggi es beibringen.

Bei der Hauptversammlung gab der Vorsitzende Angelo Catalano einen kurzen Einblick in das vergangene Vereinsjahr, wobei drei runde Geburtstage und zwei Hochzeiten von Mitgliedern besonders hervorgehoben wurden. Einen ausführlichen und auch amüsanten Bericht der Saison trug Schriftführerin Nicole Ernst vor. Freuen durften sich die Hotzenguggi dieses Jahr über ein Neumitglied: Sara-Lena Mick wurde offiziell aufgenommen.

Die Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: Der stellvertretende Vorsitzende Tobias Gottstein bleibt im Amt. Erster Kassierer ist nun Matthias Arzner, dadurch wurde der Posten des zweiten Kassierers frei. Sara-Lena Mick, die eben erst neu in den Verein aufgenommen wurde, übernimmt diesen Posten. Die Beisitzer sind Johannes Tits und Fabian Matt, der wiedergewählt wurde. Nicole Ernst ist neue Schriftführerin.

Für elf Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Christina Süßlin geehrt. Jeweils 15 Jahre aktive Mitgliedschaft hieß es für Tamara Banholzer und Michael Siebold, die damit zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Ganz besonders war die Ehrung von Benjamin Vogt, der auf stolze 22 Jahre aktive Mitgliedschaft bei der Hotzenguggi zurückblicken kann. Die Vorsitzenden bedankten sich für das Geleistete und übergaben die Urkunden sowie Geschenke.

Kontakt: Wer Interesse oder Fragen zur offenen Probe bei den Hotzenguggis hat, kann sich per E-Mail an Angelo Catalano, 1.Vorstand@hotzenguggi.de, wenden.