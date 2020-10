von Charlotte Fröse

Der ehemalige Herrischrieder Bürgermeister Christof Berger hat nach 16 Amtsjahren am 31. August auch die Eignung zum Eheschließungsbeamten verloren. Der Gemeinderat widerrief deshalb die Bestellung Bergers in der jüngsten Sitzung.

Neu darf dieses Amt nun der vor Kurzem gewählte Rathauschef Christian Dröse ausführen, der am 1. September seine Tätigkeit als Herrischrieder Bürgermeister aufnahm. Erster Bürgermeisterstellvertreter und CDU-Gemeinderat Manfred Krüger nahm die Ernennung vor, nachdem der Gemeinderat dies einstimmig gebilligt hatte. Mit Wirkung zum 15. Oktober darf Christian Dröse dieses Amt nun ausfüllen und standesamtliche Trauungen vornehmen. In Herrischried können sowohl in der Bauernstube des historischen Klausenhofs im Großherrischwander Freilichtmuseum als auch im Rathaus in Herrsichried Trauungen vorgenommen werden. Wegen Auflagen in der derzeitigen Corona-Pandemie ist die Anzahl der Gäste jedoch begrenzt, wie Christian Dröse mitteilte.