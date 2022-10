von Hans-Jürgen Sackmann

Über eine Spende der Sparkasse Hochrhein von 6751 Euro freuen sich 13 Vereine in Herrischried. Die Vereine haben viel vor mit dem Geld. Die Palette reicht vom Kauf eines AED-Defibrillators bis zur Finanzierung einer neuen Küche im Vereinslokal.

Bei der Übergabe in der lichtdurchfluteten schönen Aula der neuen Gemeinschaftsschule in Herrischried bedankte sich Bürgermeister Christian Dröse für die Zuwendungen der Sparkasse Hochrhein im Namen der Gemeinde und der Vereine. David Gerstner (Vorstand der Sparkasse Hochrhein) freute sich, nach zwei schwierigen Jahren vor so großem Publikum stehen zu dürfen und die gute Arbeit in den Vereinen unterstützen zu können: „Soziale Kontakte sind wichtig und das Vereinsleben ist der Kit, der die Gesellschaft zusammen“, so Gerstner.

Er betonte weiter, dass die Sparkasse sehr stabil dasteht: „Die Kollegen haben gute Arbeit geleistet und die Bank besitzt viel Eigenkapital. So ist uns gut möglich, den Einsatz der Bürger mit der Spendenausschüttung zu unterstützen“. Die Vereinsvertreter nahmen die symbolischen Schecks dankbar in Empfang und erklärten, wofür sie das Geld verwenden wollen:

Hotzenguggis Herrischried: Umbau der alten Küche in der Gemeindehalle Lochmatt mit neuer Küche und Möbel. EHC Herrischried: Beschaffung neuer Trikots. DRK First Responder Herrischried: Anschaffung eines weiteren AED-Defibrillators. Gesangverein Eintracht Herrischried: Finanzierung des UV-Air-Virenfilters (Testgerät) für das Probelokal in der Gemeindehalle Lochmatt. Trachtenkapelle Herrischried: Beschaffung einer Kinderquerflöte und Reparaturen von Instrumenten und Trachten. Trachtenkapelle Hogschür: Ertüchtigung der Schlagwerkinstrumente. Aktiver Hotzenwald: Anschaffung einer neuen Verstärkeranlage. FC Herrischried: Verlegung von Strom- und Wasserleitungen zur Containeranlage. Soziale Börse: Beschaffung einer Kaffeemaschine für den Seniorenmittagstisch in Herrischried. Ski Club Hotzenwald: Kauf von zehn Skiroller für die Jugendarbeit im Sommer. Förderverein der GMS Hotzenwald: Errichtung eines Schulgartens. Schwarzwaldverein Herrischried: Erweiterung des Gugelstübchens. Loipenverein Hotzenwald: Erweiterung der Hinweisschilder auf der Loipe für sicheren Betrieb.

Auf die großzügigen Spenden der Sparkasse Hochrhein wurde mit einem Gläschen Sekt angestoßen und zum Abschluss wurden bei einem gemütlichen Zusammensein bei einem leckeren Imbiss nicht nur die Nöte der Vereine den Sparkassenvertretern nahegebracht, sondern es wurden auch ausgiebig die Erfolge geschildert.