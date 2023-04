Einen nicht alltäglichen Akt vollzog der Herrischrieder Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Das Gremium legte mehrheitlich Widerspruch gegen eine vom Baurechtsamt erteilte Baugenehmigung zur Nutzungsänderung eines Tretmiststalles auf Gemarkung Wehrhalden in ein Außenlager ein und forderte deren Rücknahme. Gemeinderat Manfred Krüger erläuterte in der Sitzung die Details zum Widerspruch. Der Gemeinderat hatte sich in der Vergangenheit gegen die Nutzugsänderung entschieden.

Im schriftlichen Widerspruch, der an die Baurechtsbehörde gerichtet ist und auch der Redaktion vorliegt, äußern die Räte ihr Befremden darüber, wie die Behörde mit den Anliegen eines gewählten Gemeinderates umgeht. Bei der Entscheidung für die Ablehnung seien sämtliche Aspekte berücksichtigt worden. Das Grundstück läge auch nach der kürzlich erfolgten Fortschreibung des Flächennutzungsplanes im Außenbereich und wäre ohne die illegale Bebauung noch heute unbebaut, so die Argumentation der Räte. Und weiter ist in dem Schreiben zu lesen: „Das vorhandene Bauwerk entspricht genau dem, was jetzt beantragt wird. Es wird keine grundsätzliche Änderung geben, auch wenn die Baugenehmigung noch so sehr den Eindruck erweckt, als ob hier ein Neubau entstehen soll. Es soll ausschließlich im Nachhinein legalisiert werden, was seit dem ersten Tag an in der erst jetzt beantragten Weise genutzt wird.“

Diese Nutzung sei weder damals noch heute genehmigungsfähig gewesen, wird in dem Schreiben erklärt. Die Entscheidung des Baurechtsamtes sei eine perfekte Blaupause dafür, wie man in Zukunft aus jedem Außenbereichsgrundstück in kurzer Zeit Gewerbebauland machen könne.

Der Gemeinderat wies in dem Widerspruch auch darauf hin, dass dem Antragsteller seitens der Gemeinde ein mehr als großzügiges Angebot mit klaren Regelungen zur befristeten Weiternutzung gemacht worden sei.

Die Entscheidung der Behörde sei eine Ohrfeige für alle, die sich an Vorschriften und Gesetze halten würden, und daher sei sie nicht akzeptabel.

Die Baurechtsbehörde argumentierte in der Erläuterung zur Baugenehmigung unter anderem wie folgt: „Die Prüfung, ob nachträglich eine Baugenehmigung erteilt werden kann, ist durchaus auch im Sinne der Verhältnismäßigkeit eine Möglichkeit, weitergehende Maßnahmen wie eine Beseitigungsverfügung oder eine Nutzungsuntersagung zu vermeiden.“

Die Entscheidung über die Zulassung des Widerspruches liegt nun beim Regierungspräsidium.