von Jonathan Niedermaier

Einen riesigen Ansturm erlebte die Trachtenkapelle Herrischried beim traditionellen Brägelfest. Konnte das Fest im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Auflagen nur in einer abgespeckten Variante mit einem Konzert unter freiem Himmel stattfinden, waren am Sonntag in der Rotmooshalle auch wieder die Küchenteams im Einsatz, die das Kartoffelgericht zubereiteten.

Die Trachtenkapelle Dachsberg spielte zur Mittagszeit auf. | Bild: Jonathan Niedermaier

Aus gut 250 Kilogramm regionalen Kartoffeln wurde von den Musikern Brägelgerichte, Wildgulasch und Currywust gezaubert – alles in Handarbeit. Ganz schön heiß her ging es in der Küche, in der der Vorsitzende der Trachtenkapelle Ralf Huber mit anderen Musikern der Trachtenkapelle die Kartoffeln in großen Pfannen brutzelte. „Es ist schon eine Menge Arbeit: Am Freitag haben wir mit 50 Musikern statt zu proben Kartoffeln geschält, am Samstag dann geraspelt. Ich bin sehr zufrieden und dankbar für das super Team“, meint Ralf Huber.

Um die Mittagszeit war in der Rotmooshalle kaum noch ein freier Platz zu finden. | Bild: Jonathan Niedermaier

Zufrieden zeigten sich auch die vielen Gäste, die das fröhliche und gelöste Miteinander in der gut gefüllten Halle genossen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Trachtenkapelle Dachsberg zum Frühschoppen, anschließend übernahmen die Trachtenkapelle Hogschür sowie die Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl.