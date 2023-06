Viel geboten ist am kommenden Sonntag, 25. Juni, wenn der Gewerbeverein von 11 bis 17 Uhr zu seinem vierten Sommerfest mit Gewerbeschau einlädt. 21 Aussteller, darunter sieben Vereine, werden ihr Leistungsangebot und ihre Produkte präsentieren. „Gemeinsam sind wir stärker“ – dieses Motto hat sich der Gewerbeverein, dem inzwischen rund 45 Mitglieder angehören, auf die Fahnen geschrieben.

Gemeinsam ist es denn auch gelungen, auch in diesem Jahr wieder ein Sommerfest mit Gewerbeschau auf die Beine zu stellen, es ist das vierte seiner Art. Wie im Vorjahr, werden am Sonntag wieder 21 Aussteller mit von der Partie sein, Gewerbetreibende und sieben Vereine, die meisten aus Herrischried, erklärten die Vorsitzende des Gewerbevereins, Victoria Gerspach und ihr Stellvertreter Rico Dannenberger am Dienstag bei einem Pressegespräch.

Die Gewerbetreibenden werden an diesem Tag ihr Leistungsangebot und ihre Produkte, von denen etliche auch erworben werden können, präsentieren. Viele der Aussteller sind nicht zum ersten Mal bei der Gewerbeausstellung dabei, aber es gibt auch Neulinge. Zu ihnen gehört Manuela Haar aus Rickenbach, sie bringt Öle und Edelschmaus mit nach Herrischried. Beim Nähcenter Seigel aus Bad Säckingen stehen Nähmaschinenvorführungen auf dem Programm.

Darüber hinaus wird es Informationen und Angebote rund um Kleidung für Damen und Kinder, Raumausstattung, Brandschutz und Arbeitsschuhe, Malerarbeiten, Heizung und Sanitär, Gewürze, Bürsten und Süßigkeiten, Elektro, Werbeartikel, Altenpflege und Blumen geben. Die Aufführung des Stückes „Voll im Dreck“ der Freilichtbühne Klausenhof rückt näher. Näheres lässt sich beim Sommerfest erfahren und auch der Schwarzwaldverein wird sich vorstellen.

Bewirtet wird ebenfalls, auf der Speisekarte stehen Grillwurst und Pommes, Yufka (auch vegetarisch), Kaffee und Kuchen, kalte Getränke und Eis. Mit dabei sind auch wieder Feuerwehr und Jugendfeuerwehr. Beliebt bei den Kindern sind immer die Rundfahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug. Bei gutem Wetter wird zudem eine Hüpfburg aufgebaut und die Kinder können sich über Luftballons des Gewerbevereins mit der Aufschrift „Wir sind dabei“ freuen. Für die Gewerbeausstellung wird die Schachenbühlstraße zwischen dem Verkehrsinsel und dem Restaurant „Knoblauchzehe“ gesperrt, an der Hauptstraße kann abschnittsweise nicht geparkt werden, darauf weist der Veranstalter hin.