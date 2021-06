von Christiane Sahli

40 Jahre Freilichtmuseum Klausenhof – mit Gottesdienst, Festakt und Vorführungen eines Heftelmachers und eines Schmiedes wurde das Jubiläum am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein begangen. Zudem standen den Besuchern die beiden Ausstellungen mit Postkarten aus 125 Jahren und Fotografien von Hotzenwald im Wagenschopf des Klausenhofes und das Museumsgebäude selbst offen.

Zahlreiche Werkstücke, wie sie von Heftelmachern im Mittelalter hergestellt wurden, hatte Bero von Säckingen (Bernd Seiderer) zum Jubiläum des Klausenhofes mitgebracht.

„Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun“ – mit diesem Zitat von Mahadma Ghandi, das Bürgermeister Christian Dröse beim Spatenstich zum Breitbandausbau ebenfalls verwendet hatte, eröffnete er seine Festansprache. Er ließ die Geschichte des Freilichtmuseums in dem 1424 erbauten Klausenhof und die stetige Weiterentwicklung des Areals Revue passieren.

Gemütlich ließ es sich unter den Bäumen beisammen sein.

Nach und nach kamen zu dem historischen Hof Wagenschopf, Schmiede, Brotback- und Bienenhaus, Eingangskiosk und Bauerngarten hinzu. Und zu Beginn der 80er Jahre entstand die Idee, das Museum als Kulisse für Freilichtspiele zu nutzen.

Ein Schmied führte in der alten Schmiedewerkstatt sein Handwerk vo

Der Dank des Rathauschefs galt allen Betreuern des Klausenhofes, den Helfern und nicht zuletzt dem Förderverein, der, wie er sagte, maßgeblich zum Erfolg des Klausenhofes beigetragen habe, und seinem Vorsitzenden Helmut Eckert. Der schlug schmunzelnd den Bogen zu den aktuellen Ereignissen ums runde Leder. Der Förderverein sei 1996 am Tag des EM-Halbfinales zwischen Deutschland und England gegründet worden, sagte er und spielte damit auf das am Dienstag anstehende Achtelfinale zwischen diesen beiden Nationalmannschaften an. Und 1996 wurde Deutschland dann ja Europameister. Noch eines stellte Eckert fest: Die Zusammenarbeit zwischen Förderverein und Gemeinde könne nicht besser sein.

Im Wagenschopf des Klausenhofes waren Postkarten aus 125 Jahren (Obergeschoss) und Fotografien von Hotzenwald zu sehen

Zu Gast beim Jubiläum waren der der Zeit entsprechend gekleidete Heftelmacher Bero von Säckingen und seine Frau (Bernd und Siegrid Siederer). Der Heftelmacher hatte viele Werkstücke, wie sie im Mittelalter gebräuchlich waren, aus seiner Werkstatt mitgebracht. Da gab es Pinzetten zur Entfernung von Körperbehaarung, Ohrreiniger und Instrumente für die Zahn- und Fingenagelreinigung. „Ich benutze allerdings lieber Zahnseide“, sagte er lachend. Die Menschen im Mittelalter seien, anders als es heute immer wieder behauptet werde, sehr reinlich gewesen, erklärte er. Zu sehen gab es darüber hinaus Nähnadeln aus Bronze und Messing, Stecknadeln, Nadeln für die Befestigung von Kopfbedeckungen mit Köpfen aus Knochen, Glas, Kristall oder Bernstein und vieles mehr, was die Heftelmacher früher herstellten. „Brot und Butter“ des Heftelmachers aber waren Haken und Ösen zum Verschließen der Kleidung, deren Herstellung Seiderer demonstrierte. Da waren Fingerfertigkeit, Genauigkeit und Augenmaß gefragt. Daher komme wohl auch der Ausdruck „Aufpassen wie ein Heftelmacher“, erklärte er.

Viele Alltagsgegenstände und Lebensmittel, wie sie im Mittelalter Verwendung fanden, zeigte Siegrid Seiderer

In der Schmiede war die Esse angefeuert worden und ein junger Schmied demonstrierte sein Handwerk. Im Wagenschopf zeigten viele Besucher Interesse an der Ausstellung mit Postkarten aus 125 Jahren, die Egon Gerteis und Bernd Herding zusammengetragen hatte, und Fotografien von Hotzenwald des Herrischrieders Dirk Döbele.