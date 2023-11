Die Ehrung von langjährigen Mitgliedern der Feuerwehr Herrischried stand im Mittelpunkt der jüngsten Hauptversammlung. So wurden Peter Kaiser, Reinhard Maier und Andreas Deutschmann für deren jeweils 40-jährige Dienstzeit in der Feuerwehr mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Clemens Huber nahm die Auszeichnung vor, während Kommandant Michael Siebold den Geehrten Präsente überreichte.

Die Hauptversammlung der Feuerwehr Herrischried fand erstmals in der Mensa der Gemeinschaftsschule statt. Kommandant Michael Siebold konnte auch zahlreiche Vertreter benachbarter Wehren begrüßen. Nach der Totenehrung bilanzierte er das vergangene Jahr, demnach hat die Herrischrieder Feuerwehr 23 Einsätze mit 593 Einsatzstunden bewältigt. Acht neue Mitglieder sind hinzugekommen, derzeit gehören der Wehr 105 Mitglieder an.

Schriftführerin Lisa Bölle berichtete ausführlich über die Hauptversammlung im November des vergangenen Jahres, ehe sie die Aktivitäten der Wehr seit jener Hauptversammlung beleuchtete. Zu 23 Einsätzen, im Vorjahr waren es 37, wurde die Herrischrieder Wehr gerufen. Demnach bildeten 16 technische Hilfeleistungen und fünf Brandeinsätze die Schwerpunkte der geleisteten Einsätze.

Recht gut gerüstet nahm die Feuerwehr an den Kreiswettkämpfen teil. Die Herrischrieder Gruppe machte dabei mit Bravour das silberne Leistungsabzeichen.

Ein Höhepunkt im Berichtsjahr war die Herbstabschlussprobe, die bei Reifen Zumkeller im Ortsteil Hogschür stattfand. Alle Herrischrieder Feuerwehrabteilungen waren dabei im Einsatz. Zusätzlich kam auch die Drehleiter der Todtmooser Feuerwehr zur Unterstützung und eine Gruppe der Rickenbacher Feuerwehr schritt zusätzlich zur Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall mit ein.

Mit der Teilnahme an Lehrgängen und Fortbildungen rüsteten sich viele Wehrmitglieder für die Einsätze. So besuchte beispielsweise Michael Siebold in der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal einen Kommandantenlehrgang, Ricco Dannenberger und Simon Günter einen Lehrgang zum Gruppenführer. Patrick Schlageter einen Lehrgang zum Zugführer und Dominik Peduzzi zum Gerätewart.

Über die Jugendabteilung der Herrischrieder Wehr berichtete Fabian Dröse. 16 Jugendliche sind derzeit in der Abteilung. Sie wurden von elf Ausbildern in 13 Proben betreut, informierte Dröse in der Versammlung.

Bürgermeister und Ehrenkommandant Christian Dröse lobte die gute Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und beleuchtete den großen Einsatz beim Brand des Waldorfkindergartens, der nicht mehr genutzt werden kann. Lobende Worte hatte der Bürgermeister außerdem für die Pfarrgemeinde parat, die den Pfarrsaal als Ausweichort zur Verfügung stellte.

Der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Clemens Huber berichtete in der Versammlung über das Verhalten der Wehrmitglieder bei Einsätzen. So sei auch die Eigensicherung von großer Bedeutung.

Grußworte von Vertretern der benachbarten Feuerwehren waren zu hören, aber auch von Pfarrer Bernhard Stahlberger, der zudem der Wehrführung Honig und Blumen als Dank überreichte, ehe mit einem gemeinsamen Nachtessen die Hauptversammlung beendet wurde.

Fünf Abteilungen

Die Feuerwehr Herrischried setzt sich aus fünf Abteilungen zusammen. Zudem gehören auch eine Jugendfeuerwehr, eine Altersabteilung und ein Förderverein zur Wehr. Kommandant ist Michael Siebold; Kontakt unter der Telefonnummer 0151 3053167; Kontakt per E-Mail: kommando@feuerwehr-herrischried.de. Internet:

www.feuerwehr-herrischried.de