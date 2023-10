Herrischried vor 2 Stunden Herbstschauübung der Feuerwehr Herrischried mit vielen Zuschauern Szenario geht von einem Brand beim örtlichen Reifenhändler aus. Kommandant Siebold mit der Leistung zufrieden.

Ein Eindringen in dicken Rauch ist nur mit entsprechender Ausrüstung möglich. Beim fingierten Werkstattbrand in Hogschür sind mit Wärmebildkameras vermisste Brandopfer in den Räumen gesucht und gefunden worden. | Bild: Schneider, Sigrid