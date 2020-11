von Charlotte Fröse

In einer der Corona-Pandemie geschuldeten kleinen aber dennoch feinen Feier in der Rotmooshalle wurde am Montagabend dem Herrischrieder Helmut Eckert für sein großes bürgerschaftliches Engagement seit vielen Jahrzehnten eine ganz besondere Ehrung zuteil. Justizminister Guido Wolf (CDU) zeichnete Helmut Eckert in Anerkennung seiner großen Verdienste in der Kommunalpolitik und in vielen Ehrenämtern mit der Staufermedaille in Silber aus.

Einsatz für das Gemeinwohl

In Anbetracht der langen Liste des Engagement, in welchem sich Helmut Eckert für das Gemeinwohl in seiner Heimatgemeinde sowohl kommunalpolitisch wie auf auch im Bereich des Vereinslebens und der Kirche eingesetzt hat, sagte Wolf: „Was kann Helmut Eckert eigentlich nicht.“ Das Ehrenamt suche sich die Belastbaren aus, sagte Guido Wolf. Helmut Eckert gehöre unbestritten dazu betonte er, seine Schwäche sei es lediglich nicht Nein sagen zu können.

Helmut Eckert mit der Staufermedaille, die ihm für sein großes bürgerschaftliches Engagement verliehen wurde. | Bild: Charlotte Fröse

„Ohne Bürger wie Helmut Eckert, die sich für die Bürgerschaft engagieren wären wir ein armes Land“, betonte der Minister. Deshalb sei es ihm eine große Ehre, die Staufermedaille an jemand übergeben zu dürfen, der mit so viel Herzblut, Können, Wissen und Verantwortung enorm viel gegeben habe. Ein Teil der Ehrung werde aber auch seiner Frau Marlies zuteil, betonte Wolf. Sie habe ihm stets die nötige Rückendeckung gegeben und sein Engagement mitgetragen.

Zur Person Helmut Eckert stammt aus Herrischried. Er wurde im Mai 1952 geboren. Der gelernte Malermeister betreibt seit 1976 sein eigenes Malergeschäft. Seit 1979 ist er mit seiner Frau Marlies verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. Von 1980 bis 2019 war Helmut Eckert (CDU) durchgängig im Gemeinderat Herrischried vertreten. Von 1994 bis 2019 zudem als Bürgermeisterstellvertreter. Mitglied in der CDU ist er seit 1973. Von 1983 bis 1992 fungierte er als stellvertretender Vorsitzender im CDU-Ortsverband Herrischried und seit 1992 bis 2019 als Vorsitzender. Den Mesner-Dienst in der katholischen Pfarrgemeinde Herrischried versieht er seit 1965. Als Vorsitzender des Fördervereins Freilichtmuseum Klausenhof ist er seit 1999 im Amt. Zudem engagiert sich Helmut Eckert in etlichen Herrischrieder Vereinen.

Felix Schreiner, CDU-Bundestagsabgeordneter, betonte, dass Helmut Eckert die Auszeichnung von Herzen verdiene. Er sei ein Hotzenwälder durch und durch, der die politische Diskussion nicht scheue und Verantwortung übernehme. Er wisse aber auch, wo er Unterstützung herbekommen könne, wenn es darum ginge sich für die Gemeinde und die Bürgerschaft einzusetzen.

Dank und Anerkennung gab es für Helmut Eckert auch von Sabine Hartmann-Müller (CDU), Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Sie sagte an den Geehrten gewandt: „Ihr Engagement ist beeindruckend, besonders wertvoll und eine Inspiration für uns alle.“ Sie sprach den Wunsch aus, dass sich viele von dem Tatendrang Helmut Eckerts anstecken ließen.

Pfarrer Bernhard Stahlberger lobte die langjährige Treue Eckerts für die Kirche. Er habe viele kleine Zeichen gesetzt und er wisse was die Menschen brauchen, betonte Stahlberger.

Persönliche Anekdoten

In ganz persönlichen Anekdoten zeichnete Herrischrieds Bürgermeister Christian Dröse Spuren von Helmut Eckert in der Gemeinde nach. Helmut Eckert habe immer eine große Schaffenskraft an den Tag gelegt. Seine Motivation sei stets der Friede und die Liebe zur Heimat.

Die Staufermedaille Die Staufermedaille ist eine besondere, persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg für Verdienste um das Land Baden-Württemberg und seine Bevölkerung. Sie wurde anlässlich des Staufer-Jahres 1977 in Baden-Württemberg erstmals geprägt und herausgegeben. Die Vorderseite der Medaille zeigt ein Thronbild von Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Die Rückseite zeigt das Wappen des Landes Baden-Württemberg mit den drei Löwen.

In seinem Schlusswort bedankte sich Helmut Eckert bei seiner Familie und den Weggefährten für die Unterstützung. Zudem bekannte er, dass er im Gemeinderat und in seinem Wirken bekannt dafür sei, nicht immer der einfachste zu sein. Oftmals werde heiß über ein Thema diskutiert. Er betonte aber auch, dass man sich immer wieder verstanden habe.

Im Anschluss an die Feier trugen sich Minister Guido Wolf und Helmut Eckert in das goldene Buch der Gemeinde Herrischried ein. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von Melanie Schneider am Klavier.