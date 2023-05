Es haben Temperaturen um 8 Grad geherrscht, es hat Sonnenschein bei einer mittleren Bise gegeben und es ist ein Sonntagmorgen in Herrischried gewesen. Bei diesen idealen Verhältnissen war es eine Freude für den Automobilclub Hotzenwald, den DMSB Slalom Lauf zweimal und am Mittag den Clubsport Slalom auszutragen. Etwa 70 Fahrer und viele Motorsportfreunde lockte die Veranstaltung bei stabilem Wetter hoch hinauf in den Hotzenwald.

Das sind die Sieger

Siegerehrung: Sven Schill aus Vogtsburg-Oberbergen erzielt in beiden Läufen die Bestzeit und wird vom AC Hotzenwald-Urgerstein Gerold Zumkeller geehrt. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Unter dem Reglement des Deutschen Motorsport Bundes (DMSB) nahmen die Profis die exakt 1000 Meter lange Strecke in sechs Klassen in Angriff. Tagessieger wurde Sven Schill aus Vogtsburg-Oberbergen im Opel Kadett C. Er erzielte in beiden Läufen die Tagesbestzeit mit 34.18 und 34.66 Sekunden. Er fuhr nicht nur schnell, sondern auch überaus besonnen. In seinen sechs Wertungsläufen plus zwei Trainingseinheiten ließ er immer alle Pylonen stehen. Geschlagen geben musste sich dieses Jahr Dieter Gerber aus Freiamt in seinem NSU TT mit 36.95 Sekunden. Bei seinem Angriff im zweiten Wertungslauf wurde er nicht schneller. Im Gegenteil: Zweimal räumte er stattdessen eine Pylone in der Gasse (Schikane) ab.

Der feurrote Golf

Zu eifrig: Die Einheimischen wollten in ihrem feuerroten Urlandgolf GTI vom AC mit Kennzeichen „HOTZENWALD“ unbedingt gewinnen, doch die Pylonen standen im Weg. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Ganz ungefährlich ist der Motorsport trotz optimaler Absicherung nicht. Gleich zweimal wurden die roten Fahnen geschwenkt und Rennleiter Thomas Schneider fuhr die Strecke in seinem Audi Safety Car ab. Die Unfälle, oder besser: Malheure, verliefen allerdings glimpflich. Ein Fahrer hatte einen Dreher und einer kam leicht von der Strecke ab und fuhr kurz in den Acker daneben.

Fahrerin: Die einzige Frau im Feld der Teilnehmer an der Rennveranstaltung des AC Hotzenwald in Herrischried am Sonntag ist Gina Trunk mit einem BMW 316 i. Bilder: Hans-Jürgen Sackmann | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Nach der Mittagspause folgte der Clubsport Slalom. Jeder darf bei diesem Lauf mit seinem Auto starten, egal ob original oder aufgemotzt. Es wurde in sechs Klassen gefahren. Da auch einige Profis dabei noch einmal starteten, wuchs das Feld auf mehr als 40 Teilnehmer an.

Das feuerrote Spielmobil: Auf dem Urlandgolf GTI vom AC mit Kennzeichen „HOTZENWALD“ gewann Marco Zumkeller die Vereinsmeisterschaft.

Die Zuschauer kamen dabei voll auf ihre Kosten. Bei quietschenden, durchdrehenden Reifen und dem Geruch nach verbranntem Öl im Benzin kam echte Rennatmosphäre auf. Im Laufe des Tages kamen immer mehr Zuschauer und die AC Hotzenwald Festwirtschaft war bereits um 15 Uhr ausverkauft. Wollten die Einheimischen doch die Vereinsmeisterschaft (Klasse 5) mit dem feuerroten Urlandgolf GTI vom AC mit dem Kennzeichen „HOTZENWALD“ verfolgen. Gewonnen hat Marco Zumkeller, vor Daniel Streit (im Lupo). Hermann Vogt, Ernst Nägele und Joachim Deutschmann mussten sich geschlagen geben.

Sieger und Verein

Die Sieger: Tagessieger wurde Sven Schill, Vogtsburg-Oberbergen, auf Opel Kadett C mit einer Gesamtzeit von 1:43,95 Minuten und mit der Tagesbestzeit von 34.18 Sekunden. Der zweite Rang ging an Dieter Gerber, Freiamt, auf NSU TT Opel Kadett C, mit einer Gesamtzeit von 1:49,92 Minuten und einer Tagesbestzeit von 36.49 Sekunden im ersten Wertungslauf. Die vereinsinterne Bestzeit erzielte Marco Zumkeller auf dem „Hotzenwald“ Golf in 44,48 Sekunden.

Tagessieger wurde Sven Schill, Vogtsburg-Oberbergen, auf Opel Kadett C mit einer Gesamtzeit von 1:43,95 Minuten und mit der Tagesbestzeit von 34.18 Sekunden. Der zweite Rang ging an Dieter Gerber, Freiamt, auf NSU TT Opel Kadett C, mit einer Gesamtzeit von 1:49,92 Minuten und einer Tagesbestzeit von 36.49 Sekunden im ersten Wertungslauf. Die vereinsinterne Bestzeit erzielte Marco Zumkeller auf dem „Hotzenwald“ Golf in 44,48 Sekunden. Der Club: Der Automobilclub Hotzenwald wurde 1974 gegründet und hat 130 Mitglieder. Vorsitzender ist Thomas Schneider. Der Club besitzt einen Simracing Simulator, auf dem eine sichere Fahrweise trainiert wird. Infos unter www.ac-hotzenwald.de.