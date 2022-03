von sk

Voller Enthusiasmus trafen sich kurzfristig all jene, die sich auf dem Hausberg Herrischrieds engagiert um den Betrieb des Gugelstüble beim Gugelturm kümmern. Die ersten warmen Tage des Jahres machten Lust, die neue Saison zu beplanen. Eines ist schon jetzt klar: In der Saison 2022 wird alles anders und neu. Auch wenn das Gugelstüble in diesem Jahr einen Erweiterungsbau bekommt, wollen alle Beteiligten ihren Gästen in der Bauphase ein Vesperangebot auf dem Hausberg von Herrischried bieten. Der Vorsitzende Christof Berger hatte seinen Vorstand, das Helferteam und die potentiellen Handwerker zu diesem Treffen eingeladen.

Mit Spannung wird die angekündigte finale Baugenehmigung erwartet. Bereits im Dezember gab der Herrischrieder Gemeinderat dem Projekt seine Zustimmung. Konkret geht es darum, den rechten Gebäudeteil so zu erweitern, dass man sich in Zukunft bei Hochbetrieb in der Küche nicht mehr auf den Zehen stehen muss. Sowohl die Küche, als auch der Ausgaberaum werden um drei Meter in die Terrassenfläche nach vorn erweitert. So kann die Ausstattung um die so dringend benötigten Arbeitsflächen ergänzt werden. Ebenso wird die technische Küchenausrüstung den aktuellen Erfordernissen eines Gastrobetriebs angepasst. Außerdem haben Gäste in Zukunft die Möglichkeit, bei hohem Andrang zwei Ausgabefenster zu nutzen und so ihre Wartezeit verkürzen. „Spätestens zu den Sommerferien soll dieser Umbau abgeschlossen sein“, wie Vorstand Berger auf Nachfrage mitteilte.

Das Team um Marga und Hennie Pampiermole, die seit letzter Saison den Wirtschaftsbetrieb im Gugelstüble führen, konnte von den Fachleuten aus erster Hand erfahren, wie genau sich die Saison unter Baubedingungen gestalten lässt und auf welche Erleichterungen sie sich mit der Inbetriebnahme freuen können. Für den Schwarzwaldverein Herrischried selbstverständlich: Es werden Unternehmen aus der Gemeinde Herrischried mit dem Umbau betraut.

Während der Bauphase wird es ein abgespecktes Vesperangebot im jetzigen Gastraum der Hütte geben. Kaffee und Kuchen sind natürlich unverzichtbar. Auch für genügend Sonnenplätze auf der Terrasse wird gesorgt sein. Um dem Baulärm zu entgehen, werden die Öffnungszeiten in dieser Zeit auf Samstag und Sonntag beschränkt. Wenn das Wetter mitspielt, könnte bereits zur Karfreitag-Prozession der Kirchengemeinde der Ausschank beginnen.