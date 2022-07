von Werner Probst

Das Vereinsjahr des Schwarzwaldvereins Herrischried seit der letzten Jahreshauptversammlung war weitgehend geprägt von den Neubauarbeiten des erweiterten Gugelstüble, die nunmehr soweit fortgeschritten sind, dass man mit dem Abschluss der Arbeiten im September rechnet und somit am Sonntag, 25. September, mit dem Gugelturmfest auch die Einweihung des erweiterten Gugelstüble stattfinden kann.

Auch in diesem Jahr fand die Jahreshauptversammlung wieder auf dem Platz vor dem Gugelturm statt. Vorsitzender Christof Berger berichtete über die Aktivitäten des Vereins. So wurde im Juni ein Ausflug zum Orgelfest in Waldkirch unternommen. Coronabedingt waren, außer einer geführten Rundwanderung, keine Wanderungen geplant und auch der Wirtschaftsbetrieb des Gugelstüble musste weitgehend ausfallen. Herzliche Dankesworte widmete er Hennie und Marga Pampiermole, die – so oft es möglich war – für die Bewirtung der Wanderer und Gäste sorgten.

Wie Wegewart Günter Biehler berichtete, mussten 83 Kilometer Wanderwege betreut werden. 54 Markierungszeichen wurden neu angebracht, zwölf Wegweiserblätter befestigt und zwei Wegweiserpfosten gesetzt werden. Der Zeitaufwand betrug 87 Stunden. Mit einem Präsent bedankte er sich bei den Wegewarten Alois Jarusel und Bernhard Sandmann, die sich aktiv an den Arbeiten beteiligt hatten.

Der Verein Der Schwarzwaldverein Herrischried wurde 1934 gegründet. In der Geschichte des Vereins ist der neben dem Gugelstüble stehende Gugelturm geradezu ein Wahrzeichen des Hotzenwaldes. Der Verein sorgte mit viel Unterstützung für den Bau des Aussichtsturmes, in der heutigen Form. Vorsitzender des Vereins ist der frühere Bürgermeister der Gemeinde Herrischried, Christof Berger, Tel. 07763/4872, E-Mail: info@schwarzwaldverein-herrischried.de

Walter Waßmer berichtete über die durchgeführten Reparaturmaßnahmen an Wegkreuzen, ehe Günter Biehler über die Kassenlage des Vereins resümierte. Er konnte über einen guten Kassenbestand berichten, so dass die Ausgaben für die Neubauarbeiten des Gugelstüble problemlos gemeistert werden können. Eine einwandfreie Kassenführung wurde Günter Biehler bescheinigt.

Sorge bereitet dem Verein der Mitgliederstand. Während im Jahre 2008 noch 220 Wanderfreunde dem Verein angehörten, sind es derzeit nur noch 107 Vereinsmitglieder. Der Altersdurchschnitt liegt bei 68 Jahren.

Gut besucht war die Jahreshauptversammlung des Schwarzwaldvereins Herrischried. Im Hintergrund des Bildes ist der Rohbau des Gugelstüble zu sehen. Bild: Werner Probst | Bild: Werner Probst

Herrischrieds Bürgermeister Christian Dröse hatte viele lobende Worte für den Verein parat. Er fand den Neubau des Gugelstüble eine hervorragende Sache und begrüßte die gemeinsamen ortsübergreifenden Wanderrouten.

Im neuen Vereinsjahr soll es wieder mehr Aktivitäten geben. Beim Gugelturmfest am 25 September wird die Trachtenkapelle Hogschür mit einem Früschoppenkonzert aufwarten und am Nachmittag die Gaudikrainer für die stimmungsvolle Unterhaltung der Festgäste sorgen. Die Mitglieder des Vereins die aktiv an den Festivitäten beteiligt sind, werden dabei in einheitlichen neuen T-Shirts präsent sein. Wiederbelebt soll im neuen Vereinsjahr auch wieder der Seniorenstammtisch im Gugelstüble, ehe dann am 30. Oktober der letzte Betriebstag dieses Jahres im Gugelstüble sein wird. Mit einem gemeinsamen Essen wurde die Versammlung abgeschlossen.