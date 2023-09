Herrischried – Die Zuständigkeiten sind geklärt und auch vom Gemeinderat abgesegnet: Die Gemeinde Herrischried kümmert sich fortan um den Gugelturm, der Schwarzwaldverein weiterhin um das Gugelstüble und das dazugehörige Gelände. Wie dies alles in der Praxis aussieht, das erläuterten Bürgermeister Christian Dröse und der Vorsitzende der Herrischrieder Schwarzwaldverein-Ortsgruppe Christof Berger in einem Pressegespräch vor Ort. Eigentlicher Anlass des Treffens am Gugelturm: Eine Scheckübergabe über 24.463,63 Euro vom Schwarzwaldverein an die Gemeinde. Es handelt sich um Einnahmen aus Turmbesteigungen. Sie sollen nun der Gemeinde beim Erhalt des Bauwerkes helfen.

Der Schwarzwaldverein hat in den vergangenen Jahren die zweckgebundenen Eintrittsgelder stets für Renovationsarbeiten für den Turm eingesetzt. Wenn nun die Kostenpflicht für anstehende Sanierungsarbeiten und die Verkehrssicherungspflicht auf die Gemeinde übertragen wird, so sei es nur fair, im gleichen Zuge die bisher angesparten Turmeintritte auszuhändigen, wie Christof Berger erläuterte. Die Einnahmen waren auf einem separaten Konto verbucht worden und sollen weiterhin ausschließlich zum Zweck der Turmunterhaltung zum Einsatz kommen.

Schadhafte Stellen an der Treppe, an den Stützbalken und der Aussichtsplattform des Gugelturms machten in diesem Jahr den Einsatz einer Fachfirma notwendig. Zuvor war die Statik kontrolliert worden, die zu keiner Beanstandung führte. Die anstehenden umfangreichen Renovierungsmaßnahmen nehmen finanzielle Dimensionen an, die von einem kleinen Verein nicht vollständig übernommen werden können, wie Vorsitzender Berger ausführte. Deshalb sei man erleichtert über den einstimmigen Gemeinderatsbeschluss, den Vertrag mit dem Schwarzwaldverein über die Betreuung und Unterhaltung von Grundstück, Gebäuden und sonstigen Einrichtungen im Bereich Gugel neu zu fassen. Unter anderem wird darin geregelt, dass die Gemeinde die Instandhaltung des Gugelturms ab Juli 2023 selbst übernimmt.

Seit nunmehr 15 Jahren hat der Ex-Bürgermeister Herrischrieds für das Wahrzeichen des Hotzenwaldes zusammen mit seinen Vorstandsmitgliedern Sorge getragen. Diese haben sich dadurch zwar nicht erledigt, sie sind jedoch kleiner geworden. Nach wie vor gibt es rund um den Gugel genug Dinge, die Berger noch im Auge behalten muss. Die Bewirtung des Gugelstübles bleibt mit Wirtsleuten Marga und Hennie Pampiermole in Vereinshänden.