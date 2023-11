Der Herrischrieder Gewerbeverein besinnt sich im kommenden Vereinsjahr erst einmal auf die eigenen Belange. Aktionen für die Allgemeinheit sind nicht geplant. So wird der Gewerbeverein auch in diesem Jahr nicht an einem Weihnachtsmarkt in der Ortsmitte teilnehmen und auch eine Gewerbeschau möchte der Gewerbeverein im kommenden Jahr nicht anbieten. Die Vorsitzende Victoria Gerspach sagte dazu in der Hauptversammlung im Restaurant „Knoblauchzehe“, dass der Verein erst einmal Pause machen und das Augenmerk mehr drauf lenken möchte, was den Mitgliedern direkt Vorteile bringe.

Gewerbeverein informiert Schulabgänger über Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort

Die „Mission Ausbildung“ soll jedoch weiter vertieft werden. Der Gewerbeverein engagiert sich bei dieser Aktivität mit einer Plakataktion im Schulgebäude für Jugendliche und Schulabgänger. Aufgezeigt wird dabei, welche Möglichkeiten es gibt, vor Ort eine Ausbildung oder einen Praktikumsplatz in einem der Mitgliedsbetriebe des Gewerbevereins zu machen. Der Startschuss zu dieser Aktion fiel anlässlich der Einweihung der Gemeinschaftsschule Herrischried im März 2022. „Wir wollen unbedingt an der Aktion dranbleiben“, betonte Victoria Gerspach.

Gewerbeverein Herrischried Der Gewerbeverein Herrischried wurde 1991 gegründet. 2018 wurde der Verein wiederbelebt. Aktuell hat der Verein 44 Mitglieder. Vorsitzende ist Victoria Gerspach. Aufgabe des Gewerbevereins ist es, die Stellung der Selbstständigen in Wirtschaft und Gesellschaft zu stärken, zu schützen und zu fördern. Infos im Internet auf https://www.gewerbeverein-herrischried.de

Sie sah in der Aktion eine große Chance für die Auszubildenden aus Herrischried und der näheren Umgebung. Denn gerade die Probleme mit weiten Wege und die eingeschränkten Möglichkeiten mit dem öffentlichen Nahverkehr den Ausbildungs- oder Arbeitsbetrieb zu erreichen, waren ein zentrales Thema der Veranstaltung der Wirtschaftsförderung des Landratsamtes Waldshut, die kürzlich in Herrischried stattfand, über die der Vize-Vorsitzende Rico Dannenberger berichtete. FW-Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter Manfred Krüger sagte in seinen Grußworten: „Es ist überraschend, wie schnell der Gewerbeverein gewachsen ist, bisher ist alles gut gelaufen.“

Neue Beisitzer im Vorstand

Bei den Teilneuwahlen wurde der Vize-Vorsitzende Rico Dannenberger und die Schriftführerin Manuela Thoma einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Vorstandsteam sind die Beisitzer Simon Pankratz und Johannes Eckert. Sie lösen Stefan Dröse ab, der nicht mehr für den Posten kandidierte.