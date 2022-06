von Werner Probst

Info: Der Gewerbeverein Herrischried wurde 1991 gegründet. Er versteht sich als Interessengemeinschaft für Betriebe aus Handwerk, Handel und Industrie. Während anfänglich der Verein 40 Mitglieder verzeichnen konnte, schrumpfte die Mitgliederzahl bedeutend, so dass der Verein 2018 kurz vor der Auflösung stand. Mit der derzeitigen Vereinsführung ging es aber stetig bergauf. So gehören derzeit 46 Mitglieder dem Verein an. Den Vorsitz im Verein hat Victoria Gerspach, Telefon 07764/933788. Weitere Informationen sind im Internet unter: www.gewerbeverein-herrischried.de

21 Aussteller werden den Besuchern viele Neuigkeiten zeigen, aber auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Das Vorstandsteam des Herrischrieder Gewerbevereins mit der Vorsitzenden Victoria Gerspach, Rico Dannenberger und Manuela Thoma zeigten in einem Pressegespräch sich erfreut, dass 21 Aussteller, fast alle sind Mitglieder des Herrischrieder Gewerbevereins, mit von der Partie sind und mit einem facettenreichen Angebotsspektrum aufwarten werden. So werden auch in der Schachenbühlstraße ortsansässige Betriebe ihre Leistungen präsentieren. Raumausstatter, Elektrobetriebe und Elektrodienstleister werden genauso mit von der Partie sein, wie die Anbieter von Speisen und Getränken, Handarbeiten, Bekleidung und Blumenschmuck. Keine Langeweile wird an diesem Sonntag bei den jungen Sommerfestbesuchern aufkommen. Diese erwartet eine Hüpfburg und eine Fahrt mit dem Feuerwehrauto. Außerdem werden die Showeinlagen der Black Forest Wolves Jung und Alt erfreuen. Das Fest wird mit einer Ansprache der Vorsitzenden Victoria Gerspach eröffnet werden.