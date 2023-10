Wie geht es weiter beim Gewerbegebiet Rütteweidling? Darum ging es in der jüngsten Sitzung des Herrischrieder Gemeinderats. Er befasste sich mit dem Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung von Bürgern und Behörden und dem Beschluss zur Offenlage.

Christian Sammel von der FSP-Stadtplanung in Freiburg erläuterte die Stellungnahmen der beteiligten Behörden, wie etwa dem Umweltamt. Ergänzende Informationen gab Ralf Mülhaupt vom Ingenieurbüro Tillig. Von privater Seite gingen keine Stellungnahmen ein. Die größte Änderung im Bebauungsplan betrifft nach Angaben Sammels die Umwandlung einer Teilfläche in ein eingeschränktes Gewerbegebiet. Hier soll auf die Belange der Anwohner eines angrenzenden Wohngebietes Rücksicht genommen werden. Christian Sammel sagte zum Ergebnis: „Es gibt nichts Gravierendes, was uns abhält, das Verfahren weiterzuführen.“

Bild: Müller, Cornelia

Dem Umweltbericht zufolge gehen durch die Baumaßnahme 6584 Quadratmeter FFH-Mähwiesen verloren und müssen an anderer Stelle ausgewiesen werden. Geeignete Flächen im Besitz der Gemeinde wurden bereits bestimmt. Gemeinderat Ulrich Gottschalk (Grüne) bemängelte, dass die Nutzer noch nicht über die Ausweisung als FFH-Fläche seitens der Gemeinde informiert wurden. Bürgermeister Christian Dröse nahm die Kritik zur Kenntnis und sagte: „Das ist ja unser Grundstück.“ Weitere Ausgleichsflächen befinden sich in Waldgebieten.

Für eine rege Diskussion in der Ratsrunde sorgte das Thema Regenwasser-Rückhalt. Hierdurch soll der Abwasseranteil um bis zu 50 Prozent verringert werden. Mögliche Maßnahme sind eine extensive Dachbegrünung auf den Gewerbegebäuden oder eine Sammlung des Regenwassers in Zisternen. Ralf Mülhaupt sagte hierzu: „Der dezentrale Rückhalt von Regenwasser ist von großem Vorteil. Übernehmen sollen das die einzelnen Betriebe“. Manfred Krüger (Frei Wähler) meinte, dass die Gemeinde den Gewerbetreibenden mit Blick auf die Investitionskosten nicht zu viele Auflagen machen sollte.

Gewerbegebiet Rütteweidling

Das Plangebiet befindet sich am nordöstlichen Siedlungsrand der Gemeinde Herrischried. Es liegt an exponierter Stelle an der Gabelung von Hauptstraße / Kreisstraße und Kapellenstraße. Die gesamte Fläche im Geltungsbereich beträgt 29.304 Quadratmeter. Davon entfallen auf das Gewerbegebiet 14.967 Quadratmeter. Das eingeschränkte Gewerbegebiet hat eine Fläche von 5.311 Quadratmetern. Der Gemeinbedarf für die Feuerwehr (neues Gerätehaus) wird mit 1.851 Quadratmetern beziffert.