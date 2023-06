Auch in diesem Jahr hatte der Gewerbeverein wieder zu einem Sommerfest mit Gewerbeschau eingeladen. Bei schönstem Wetter strömten die Besucher in die Ortsmitte, in der 21 Aussteller ihre Produkte präsentierten.

„Alles perfekt gemacht, auch das Wetter“, sagte Bürgermeister Christian Dröse bei seiner Begrüßung schmunzelnd. Nicht ganz einfach sei es gewesen, da der Veranstaltungskalender auf dem Hotzenwald voll sei, fuhr er fort. Und der Fachkräftemangel, wie es die Vorsitzende des Gewerbevereins Victoria Gerspach formulierte, hat auch vor den Vereinen nicht Halt gemacht. So hatte der Schwarzwaldverein mangels Helfern absagen müssen.

Zugesagt hatte dagegen spontan der Herrischrieder Hof, hier gab es Burger To Go. Zu Beginn der Gewerbeschau verteilten Mitglieder des Gewerbevereins Luftballons an die Kinder. „Alle Kinder die wollen, können sich einen Luftballon abholen,“ lud Victoria Gerspachs Sohn Samuel ein. Und der Andrang war groß.

Branchenmix

Die Aussteller, die meisten von ihnen aus Herrischried, zeigten ihr großes Angebotsspektrum. Mit von der Partie waren unter anderem ein Raumausstatter, Elektro- , Metallverarbeitungs- und Malerbetriebe, eine Seniorenresidenz, ein Heizungs- und Sanitärbetrieb sowie ein Blumengeschäft. Auch eine Nähmaschinenvorführung stand auf dem Programm. Erstmals angeboten wurden Essige, Öle und Gewürzmischungen ohne künstliche Zusätze.

Manches davon konnten die Besucher gleich vor Ort probieren. Mit nach Hause nehmen konnten die Besucher zudem Gewürze, Tees, Bürsten, Kinderkleidung und einiges mehr. Für das leibliche Wohl sorgten örtliche Gastronomiebetriebe und Vereine mit unterschiedlichen kulinarischen Angeboten, angefangen von Gegrilltem über Yufka und Burger bis hin zu Kaffee, Kuchen und Eis. Im Laufe des Tages ließen sich die Besucher nicht nur an den Ständen informieren, es ergaben sich auch darüber hinaus immer wieder Gespräche. Und genau das sei ebenfalls Ziel der Gewerbeschau, sagte die Vorsitzende des Gewerbevereins, Victoria Gerspach.

„Großartig, was hier auf die Beine gestellt wird“, stellte Rickenbachs Altbürgermeister Georg Keller fest. Die örtlichen Betriebe zeigten sich und suchten von sich aus den Kontakt zur Kundschaft, fuhr er anerkennend fort. Die Vielfalt des kleinen Ortes lobten auch zwei Besucherinnen aus Herrischried. „Solche Veranstaltungen muss man unterstützen“, sagten sie.

Das taten denn auch im Laufe des Tages viele Menschen aus Herrischried und Umgebung mit ihrem Besuch der Gewerbeausstellung.