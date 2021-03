von Peter Koch

An der Gemeinschaftsschule Hotzenwald in Herrischried konnten für das kommende Schuljahr 33 Neuanmeldungen für die Klassenstufe 5 verzeichnet werden. Damit kann die Hotzenwaldschule, genau wie im Jahr zuvor zweizügig starten. Zehn Schüler kommen mit Hauptschulempfehlung, weitere zwölf mit Realschul- und elf mit Gymnasialempfehlung. Dies teilte am Montag das Sekretariat der Gemeinschaftsschule auf Anfrage unserer Zeitung mit. Im Jahr zuvor waren an der Schule 34 Kinder im Vorfeld für die 5. Klasse angemeldet worden. Die Anmeldezahlen seien zu diesem Zeitpunkt aber nicht fix, wie das Schulsekretariat mitteilte, da es bis zum Schulstart nach den Sommerferien immer wieder mal Verschiebungen geben könne und Nachmeldungen möglich seien. Die Gemeinschaftsschule Hotzenwald konnte damit ihren Status quo halten.