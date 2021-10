von Charlotte Fröse

Seit dem Schuljahr 2014/2015 gibt es an der Gemeinschaftsschule Hotzenwald in den Klassenstufen fünf und sechs Bläserklassen. Auf unterschiedlichen Holz- und Blechblasinstrumenten lernen die Schüler zusammen zu musizieren. Geleitet werden sie mit großen Engagement von den Lehrerinnen Dagmar Keck und Sabrina Kurz. Am Freitagvormittag erklang in der Rotmooshalle Blasmusik der Schüler. Der Anlass war eine Übergabe von neuen Instrumenten, gespendet von der Trachtenkapelle Herrischried in Zusammenarbeit mit der Bläserjugend Hotzenwald.

Möglich wurde die großzügige Spende durch Fördergelder, welche die Trachtenkapelle regelmäßig dazu verwendet, Instrumente für den Bläsernachwuchs zu beschaffen, wie Nicolle Allgaier, Kooperationsbeauftragte der Trachtenkapelle Hotzenwald mit der Schule, berichtete. Um noch mehr jungen Musikern das Erlernen eines Blasinstruments zu ermöglichen, freue sich der Verein auch immer über Spenden von gebrauchten Instrumenten, betonte Nicolle Allgaier.

Die Freude bei Schülern, ebenso bei den Lehrpersonen, über die zwei neuen Instrumente, eine Kinderposaune und ein Tenorhorn, war groß. Aktuell werden an der Schule rund 30 Schüler an Blasmusikinstrumenten unterrichtet. Ralf Huber Vorstand der Trachtenkapelle zeigte sich überrascht von den guten musikalischen Leistungen der Schüler. „Die machen das wirklich gut“, freute er sich. Von Marianne Husemann, Rektorin der Gemeinschaftsschule, gab es Dankesworte für das große Engagement der Lehreinnen, die trotz durch Corona erschwerten Bedingungen, die Schüler so weit gebracht hätten. Weiter lobte sie die gute Kooperation mit der Trachtenkapelle. Sie wünschte sich zudem noch weitere Kooperationen mit anderen Vereinen.

Kerstin Maier von der Bläserjugend Hotzenwald lud die Schüler zu geplanten gemeinsamen offenen Proben des Aktivorchesters und der Bläserjugend ein.