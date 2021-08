von Hans-Jürgen Sackmann

Nach neun Monaten wurde zum zweiten Mal in der Corona-Pandemie ein Senioren-Mittagstisch im Herrischrieder Hof abgehalten dank der Initiatorin Gabi Frommherz, ihrem Helferteam und den Wirtinnen Natalie Filippone und Diane Krüger.

30 Teilnehmer

Am Freitag war es endlich wieder soweit und der Herrischrieder Hof hatte speziell seine Räumlichkeiten für den Senioren-Mittagstisch zur Verfügung gestellt. An die 30 Teilnehmer waren bei der zweiten Öffnung in der Pandemiezeit gekommen. Ein Zeichen dafür, dass diese Einrichtung von den Senioren sehr geschätzt wird.

Der Initiatorin Gabi Frommherz ging es vor allem darum, den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen monatlichen Treff zu bieten, um sich in geselliger Runde austauschen zu können. Jetzt, endlich nach langer Zeit des Wartens, konnten sich die Senioren wieder in lockere, herzliche Atmosphäre zum Mittagstisch treffen. Bürgermeister Christian Dröse ließ es sich nicht nehmen und begrüßte die fröhliche Schar.

Fortsetzung geplant

Er hofft, dass der Senioren-Mittagstisch trotz Pandemie-Restriktionen ein fester Bestandteil des Dorflebens bleibt. Er dankte Gabi Frommherz und den Wirtinnen Natalie Filippone und Diane Krüger, die in ihrer Freizeit die Senioren mit schmackhafter italienischer Küche verwöhnt haben.

Mit einem so großen Zuspruch in lockerer, herzlicher Atmosphäre hatte Gabi nicht gerechnet. Sie und ihr Helferteam peilen eine Fortsetzung noch im August an.