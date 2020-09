von Charlotte Fröse

Vor rund vier Wochen ist Christian Dröse zum neuen Bürgermeister von Herrischried gewählt worden. Am Dienstagabend sprach er vor wenigen geladenen Gästen in der Rotmooshalle die Vereidigungsformel. Da in Zeiten der Corona-Pandemie alles etwas anders ist als üblich, musste sich der neue Bürgermeister die Amtskette selbst anlegen.

Christian Dröse, im Bild mit Ehefrau Sabine, freut sich auf seine Amtszeit als Bürgermeister von Herrischried. | Bild: Charlotte Fröse

„Heute bin ich nicht am Ziel angelangt, sondern ich stehe am Beginn eines Weges“, betonte der frischgebackene Bürgermeister in seiner Ansprache nach der feierlichen Vereidigung, die Bürgermeisterstellvertreter Ulrich Gottschalk vornahm. Sein Wunsch und sein Ziel sei es, das schöne Herrischried gemeinsam voranzubringen, er selber möchte dazu mit gutem Beispiel vorangehen, sagte er. Eine spannende und aufregende Zeit der Wahlvorbereitung und der eigentlichen Wahl in zwei Durchgängen liege, auch bedingt durch die Umstände der Corona-Pandemie, hinter ihm. Aber nun beginne in Herrischried eine neue Zeit, resümierte Christian Dröse.

Zur Person Christian Dröse (41) wurde im zweiten Wahlgang am 2. August mit 51 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen zum Herrischrieder Bürgermeister auf acht Amtsjahre gewählt. Für den SAP-Berater ist es die erste Stelle als Bürgermeister. Am 1. September wurde er vom Bürgermeisterstellvertreter Ulrich Gottschalk auf sein Amt vereidigt. Christian Dröse löst Christof Berger (61) ab, der 16 Jahre lang dieses Amt innehatte und nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidierte.

Für den scheidenden Bürgermeister Christof Berger sprach Dröse Worte des Dankes für dessen geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit bei etlichen Projekten, auch im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Herrischried, deren Kommandant er momentan noch ist. Den ersten Arbeitstag im Rathaus hatte Christian Dröse am Dienstag bereits absolviert. Von den Mitarbeitern sei er herzlich willkommen geheißen worden, freute sich Dröse.

Herrischried Landratsamt: Herrischrieder Bürgermeisterwahl ist gültig Das könnte Sie auch interessieren

Er sprach den Wunsch und die Hoffnung aus, dass alle zusammen, dabei sprach er Mitarbeiter, Gemeinderat und Bürger gleichermaßen an, in einem offenen Miteinander tatkräftig anfassen werden, um die Gemeinde Herrischried voranzubringen, denn viele laufende Projekte warteten darauf, angepackt und vorangebraucht zu werden. Aus den Händen des Bürgermeisterstellvertreters Ulrich Gottschalk erhielt der neue Bürgermeister Christian Dröse bei der Amtseinführung die Amtskette überreicht und symbolisch den Schlüssel fürs Rathaus in gebackener Form. Den Hygienemaßnahmen geschuldet, musste sich Dröse als Novum die Amtskette selbst anlegen.

Herrischried Dröses Vereidigung als Bürgermeister wackelt wegen einer anonymen Anzeige Das könnte Sie auch interessieren

Landrat Martin Kistler bestätigte zu Beginn seiner Ansprache, dass mit der Wahl Christian Dröses zum Bürgermeister alles in Ordnung sei, denn nach der Wahl wurde anonym eine Anzeige wegen Unstimmigkeiten bei der Wahl gemacht. Der Landrat betonte in seiner Rede, dass nun für Herrischried ein neues Kapitel aufgeschlagen werde. Er hoffe, dass Dröse, der mit knappen 51 Prozent der Stimmen gewählt wurde, in seiner Amtszeit alle Bürger von sich überzeugen könne. Als gut bejahte Kistler das Ansinnen Dröses, die Gemeinde gemeinsam voranzubringen.

Herrischried In vier Wochen vom SAP-Berater zum Bürgermeister Das könnte Sie auch interessieren

Für die kommende Amtszeit gab Kistler dem neunen Bürgermeister einige Ratschläge mit auf den Weg: Notwendiges von Wünschenswertem zu unterschieden, Kontakte zu den Menschen herzustellen und immer wieder auch Kompromisse zu finden und zu schließen. Landrat Kistler betonte, dass Dröse eine anspruchsvolle Arbeit erwarte. Er mahnte ihn an, sich seiner Verantwortung als Bürgermeister bewusst zu sein und erinnerte ihn daran, dass nicht allen Menschen recht getan werden könne. Er hoffe, dass Christian Dröse damit umgehen könne.