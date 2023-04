Die Gemeinde Herrischried investiert in verschiedenen Bereichen und Einrichtungen kräftig in die Zukunft. Der Gemeinderat fasste in seiner jüngsten Sitzung zahlreiche Vergabebeschlüsse.

Die Arbeiten zur Sanierung der nördlichen Schulstraße sowie der oberen Bergstraße in Hogschür wurden an die Firma Schmidt Bau aus Bernau für 950.000 Euro vergeben.

Beschlossen wurde die Ersatzbeschaffung eines Balkenmähers für die Abwasser- und Wasserversorgung. Der Motormäher kostet 21.000 Euro und wird von der Firma Landmaschinen Lauber in Rickenbach geliefert.

Neu beschafft werden zwei mobile Probennehmer und eine Tischabzugshaube für die zentrale Kläranlage Murgtal. Die alte Abzugshaube wurde von der Berufsgenossenschaft bereits angemahnt. Die Kosten für die Probennehmer und die Abzugshaube belaufen sich zusammen auf 11.000 Euro.

Auf dem Dach der Kläranlage Murgtal wird eine Photovoltaikanlage installiert. Ein Baubeschluss vom Mai 2021 wird nun realisiert. Verschiedene Umstände führten zu einer Verzögerung, die sich jedoch aufgrund von sinkenden Kosten im Nachhinein positiv auswirken wird. Den ZUschlag erhielt Elektrotechnik Bächle aus Rickenbach zum Angebotspreis von 63.000 Euro.

In der Sitzung wurden auch Maler- und Fassadenarbeiten für die Renovierung der Flüchtlingswohnung an der Hauptstraße zum Preis von 14.000 Euro führt die Firma Farben Eckert aus Herrischried vergeben.

Wohnmobilstellplatz

Die Tiefbauarbeiten für den neuen Wohnmobilstellplatz bei der Eissporthalle übernimmt zum Angebotspreis von 55.000 Euro Schneider Bau aus Rickenbach. Im Bereich der technischen Anlagen für den Stellplatz werden zwei Ladesäulen für Elektroautos installiert. Die Kosten belaufen sich auf 3200 Euro pro Säule. Angeschafft wird ein Kassenautomat für 4000 Euro. Benötigt wird auch Ver- und Entsorgungsstation für Frischwasser und die Chemie-Toilette zum Preis von zusammen 6700 Euro. Der Bodenablass für Grauwasser schlägt mit 1800 Euro zu Buche. Die Inbetriebnahme des Wohnmobilstellplatzes ist laut Bürgermeister Dröse zum Beginn der Sommerferien geplant.