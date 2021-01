von Andreas Böhm

Der Herrischrieder Gemeinderat hat in der Sitzung am Montagabend die Ersatzbeschaffung einer Schlammentwässerungspresse für die Kläranlage Murgtal beschlossen. Über den Abschluss eines Ingenieurvertrages in der Sache wurde im Gemeinderat ausführlich diskutiert.

Bürgermeister Christian Dröse erläuterte die Notwendigkeit der Neuanschaffung. Die alte Presse sei seit 1999 in Betrieb und damals gebraucht gekauft worden. Nun stehe sie kurz vor dem Totalausfall, so Dröse. Der Klärwärter habe sich mit der Thematik beschäftigt und eine sogenannte Schneckenpresse favorisiert. Diese habe laut Christian Dröse einen geringeren Energiebedarf. Zudem werde weniger Manpower benötigt. Für den Betrieb der alten Presse wurden demnach zwei Mitarbeiter gebraucht. Die neue Schneckenpresse laufe automatisch und nahezu autonom.

Diskussion um Ingenieurvertrag

Im Haushalt 2021 werden Mittel zur Anschaffung in Höhe von geschätzt 250.000 Euro eingestellt. Das Ingenieurbüro Tillig empfahl den Abschluss eines Vertrages zur Überwachung des Prozesses mit der Firma iat-Ingenieurberatung aus Stuttgart. Die Honorarabrechnung liege bei etwa 31.500 Euro. Gemeinderat Ulrich Gottschalk (Grüne) hinterfragte die Notwendigkeit eines Ingenieurvertrages: „Warum brauchen wir einen Vertrag. Wir wissen ja, was wir wollen. Das Abschließen halte ich für ungeschickt.“

In der Runde wurde angeregt, Informationen einzuholen, auf welcher Basis der Vertrag zustande kam. Laut Bürgermeister bestehe die Möglichkeit, aus diesem „All Inklusiv Paket einige Punkte herauszunehmen“. Bei einer Gegenstimme wurde der Abschluss eines Ingenieurvertrages befürwortet.