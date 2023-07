In der Sitzung vom 3. April hat der Gemeinderat Herrischried den Vergabebeschluss gefasst, eine Photovoltaikanlage auf der zentralen Kläranlage Murgtal zu errichten. Dafür standen im Haushalt 2023 insgesamt 80.000 Euro an Mittel zur Verfügung. Den Auftrag erhielt damals die Firma Elektrotechnik Bächle aus Rickenbach zum Preis von 62.812 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Dies schreibt die Gemeinde Herrischried in einer Pressemitteilung.

Am 5. Juli begannen die Montagearbeiten. Auf vier Dachflächen (Hauptgebäude und Rechengebäude jeweils beide Seiten) wurden 119 Module mit einer Leistung von 47,6 Kilowatt/Peak (kWP) installiert. Nach knapp zwei Wochen Montagezeit ist die Anlage ans Netz gegangen und produziert seither ordentlich Strom. „Bei gutem Wetter schaffen wir über eine längere Zeit über den Mittag eine komplette Autarkie und speisen sogar noch Strom ins allgemeine Stromnetz ein“, berichtet Bürgermeister Christian Dröse. Die Investition sei nicht nur eine Investition in die Zukunft hin zur Energiewende, sondern spare der Gemeinde auch in einigen Jahren richtig Geld. Laut Berechnung sollte die Anlage in etwa acht Jahren amortisiert sein.

Insgesamt betreibt die Gemeinde mit dieser Photovoltaikanlage nun schon vier Anlagen selbst. Diese befinden sich auf dem Dach des Gemeindehauses Hogschür, dem Kindergarten in Niedergebisbach und dem Dach des Neubaus der Gemeinschaftsschule Hotzenwald. Die installierte Leistung aller Anlagen beträgt laut der Pressemitteilung nun mehr als 150 kwP. Die nächste PV-Anlage ist bereits in Planung. Wie schon im Gemeinderat diskutiert, soll das Dach der Eissporthalle im kommenden Jahr ebenfalls mit Modulen belegt werden. Aber auch weitere Dächer wie zum Beispiel beim Bauhof, der Lochmatthalle oder dem Rathaus sind auf dem Prüfstand und sollen in den kommenden Jahren angegangen werden.